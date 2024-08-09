MTG’den farklı hazırlık

Aksa Liglerinde gerek süper lig gerekse 1. Lig’de mücadele eden takımlar yeni sezon çalışmalarını sürdürürken güçlerini görmek için hazırlık maçlarına da devam ediyorlar.

Süper Lig ekipleri Mağusa Türk Gücü ile Alsancak Yeşilova da önceki gün hazırlık maçında karşılaştılar. Fikri Arkıner Antrenman Tesislerinde oynanan Mağusa Türk Gücü – Alsancak Yeşilova maçı baştan sona Mağusa Türk Gücü üstünlüğünde geçti. MTG takımı sahadan 6 – 1 gibi farklı skorla galip ayrılmasını bildi.

