banner762
banner815
Girne Üniversitesi’nde “İkinci Bahar” sergisi
Girne Üniversitesi’nde “İkinci Bahar” sergisi
10 0
NATO Zirvesi’nden Putin’i kızdıracak fotoğraflar
NATO Zirvesi’nden Putin’i kızdıracak fotoğraflar
14 0
 
Buse Akdeniz Oyunları’nda yarışacak
Buse Akdeniz Oyunları’nda yarışacak
30 0
Çay taştı, köprüler çöktü
Çay taştı, köprüler çöktü
21 0
“Her şeyi Kıbrıslı Türkler yerine Türkiye idare ediyor”
“Her şeyi Kıbrıslı Türkler yerine Türkiye idare ediyor”
50 0
“Enerji politikasını artık uzmanlar belirleyecek”
“Enerji politikasını artık uzmanlar belirleyecek”
28 0
Yeşilçam'ın yakışıklı kralı sonsuzluğa göçtü
Yeşilçam'ın yakışıklı kralı sonsuzluğa göçtü
27 0
banner797
banner854

MTG’den bir bomba daha

banner476

banner825
MTG’den bir bomba daha
Necati KÜLAHLILAR
Aksa Süper Lig’in şampiyon ekibi Mağusa Türk Gücü(MTG) yeni sezon öncesinde kadrosunu genç ve başarılı isimlerle güçlendirmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz sezon Mağusa ekibi Yonpaş Dumlupınar’da oldukça başarılı bir sezon geçiren genç futbolcu Eray Vudalı bugün yapılan görüşmeler sonucunda Mağusa Türk Gücü’ne transfer oldu.
Vudalı, Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt ve yöneticiler Kemal Mairel ve Tanyel Bayraktaroğlu ile bir araya gelerek anlaşma sağladı.
Transfer ile ilgili MTG sosyal medya hesabından şu paylaşım  yapıldı.
Eray Vudalı Mağusa Türk Gücümüzde. Bu yıl 12. Şampiyonluk ve Üçüncü yıldız hedefi ile lige hazırlanan Şampiyon takımımız 22 yaşındaki Eray Vudalı’yı renklerine kattı . Eray Vudalı’ya hoşgeldin der başarılar dileriz.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.