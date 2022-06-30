MTG’den bir bomba daha

Necati KÜLAHLILAR

Aksa Süper Lig’in şampiyon ekibi Mağusa Türk Gücü(MTG) yeni sezon öncesinde kadrosunu genç ve başarılı isimlerle güçlendirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon Mağusa ekibi Yonpaş Dumlupınar’da oldukça başarılı bir sezon geçiren genç futbolcu Eray Vudalı bugün yapılan görüşmeler sonucunda Mağusa Türk Gücü’ne transfer oldu.

Vudalı, Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt ve yöneticiler Kemal Mairel ve Tanyel Bayraktaroğlu ile bir araya gelerek anlaşma sağladı.

Transfer ile ilgili MTG sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı.

Eray Vudalı Mağusa Türk Gücümüzde. Bu yıl 12. Şampiyonluk ve Üçüncü yıldız hedefi ile lige hazırlanan Şampiyon takımımız 22 yaşındaki Eray Vudalı’yı renklerine kattı . Eray Vudalı’ya hoşgeldin der başarılar dileriz.

