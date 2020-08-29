MTG’de kiralıklar belirlendi

Mağusa Türk Gücü’nde Koral Bozkurt başkanlığındaki yönetim kurulu, teknik heyetin raporu doğrultusunda kiralanacak futbolcuları belirledi

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Ligin son şampiyonuMağusa Türk Gücü, yeni sezon hazırlıklarınasalon çalışmaları ile başlarken, Salı günü de saha çalışmalarına başlayacak.

Bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu şekillendiren Mağusa Türk Gücü’nde Koral Bozkurt başkanlığındaki yönetim kurulu, teknik heyetin raporu doğrultusunda kiralanacak futbolcuları belirledi.

Mağusa Türk Gücü’ndegelecek sezon kadroda düşünülmeyen ve kiralanacak olan isimler şöyle:

"Sami Ergazi, Aziz Duyuran, Lawrance, Erdoğ Barkınay, Umut Göktaş, Enver Aydınsoy, Hakan Uluçağ, Süleyman Devecioğlu, Mehmet Göreli, Sami Yahat, Erol Kahraman, Hüseyin Müezzinoğlu, İsmet Özalp, Yekta Polat, Barın Bozak, İmirze Özer, Çağrı Obuz, Tolga Yılmaz, Murat Delibaş, Osman Turgut, Berk Çelebi, Salim Eray, Halil Deniz, İzzet Tümkan, Arda Sevgin, Ahmet Köksoy, Görkem Kurşun, Ahmet Şahin"



