MTG’de kiralık futbolcular belli oldu

Necati Külahlılar

Mağusa Türk Gücü futbol A takımda yeni sezon öncesi kadroda düşünülmeyen ve kiralık listesine konan futbolcular belirlendi.

Edinilen bilgilere göre listede şu isimler var:

“Süleyman Devecioğlu, Sami Ergazi, Muzaffer Khan, Barın Bozak, Abdülaziz Köse, Orhan Kalaycı, İsmet Özalp, Yekta Polat, İmirze Özer, Osman Turgut, İzzet Tümkan, Barış Dolu, Hüseyin Adem, Emincan Işık, Adil Ağdemir, Anıljan Jorayev, Orhan Almas, Süleyman Ormancı.