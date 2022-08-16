MTG’de gelenek bozulmadı

Süper Lig ekibi Mağusa Türk Gücü’nde gelenekselleşen alt yapıdan A takıma çıkan futbolcuların saç kesme töreni Bolu’daki kampta da devam etti.
Süper Ligde 2022 – 2023 sezonu hazırlıklarını Bolu’da TheSign Esentepe Hotel and Ski Center’de sürdüren Mağusa Türk Gücü’nde kamp yoğun tempo içerisinde ama neşeli şekilde geçiyor. Mağusa Türk Gücü Yaz dönemi kamplarının geleneksel hale gelen alt yapıdan A takıma çıkan futbolcuların saç kesme töreni de dün akşam yapıldı. Mehmet Gürlü, Arif Uysal ve Nevzat Duran genç futbolcuların saç traşlarını büyük bir keyif içerisinde gerçekleştirdi.
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