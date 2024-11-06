MTG’de Aktunç start verdi

Mağusa Türk Gücü’nün çiçeği burnunda teknik direktörü Nazım Aktunç, yeni takımıyla ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Aksa Super ligin sekinci haftasında Mağusa Türk Gücü kendi saha ve seyirci önünde karşılaşacağı Miracle Değirmenlik maçı hazırlıkları Teknik Direktör Nazım Aktunç ile hazırlıklarına devam ediyor. Yapılan antrenmanı Kulüp başkanı Koral Bozkurt da izledi.

Miracle Değirmenlik Spor Kulübü maçı hazırlıklarına yoğun bir tempoda devam eden takım, Aktunç yönetiminde disiplinli ve hırslı bir antrenman yaptı.

