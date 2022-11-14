MTG, zirvede yalnız kaldı

Aksa Süper Lig’in 8. Haftası oynanan 8 maçla tamamlanırken, lider Mağusa Türk Gücü en yakın takipçisi MiracleDeğirmenlik’in puan kaybetmesiyle zirvede puan farkının açılmasıyla yalnız kaldı.
Zorlu Lefkedeplasmanından 2-1’lik galibiyetle dönen MTG, haftaya ayni puanla başlayan MiracleDeğirmenlik’in Cihangir’e yenilmesiyle puan farkını 3’e çıkardı.
Ligde MTG’yle birlikte yenilgisiz olarak Cihangir takımı kalırken, Cihangir aldığı galibiyetle zirve iddiasını ortaya koydu.
Süper Ligde bu hafta oynanan 8 maçın 3’ünü deplasman takımları kazanırken, 2 maçı ev sahibi ekipler kazandı, 3 maç ise beraberlikle tamamlandı.AKSA Süper Lig'in 8.haftasında Cihangir, Mağusa Türk Gücü, Yonpaş Dumlupınar, Gönyeli ve Yenicami haftayı galibiyetle noktaladı.
Gol yönünden oldukça kısır bir hafta geride kalırken, kale ağları sadece 15 kez havalanarak, maç başına 2 gol ortalamasının altında kalındı. Bu hafta şu ana kadarki sezonun en kısır haftası oldu.
AKSA Süper Lig Gol Krallığı yarışında ChinaBazaar Gençlik Gücü ’nün golcüsü CharltonMashumba haftayı boş geçse de 7 golle zirvede yer almaya devam ederken, Dumlupınar‘dan JonathanWeston attığı 1 golle krallığa ortak oldu. Onları 6’şar golle Mağusa Türk Gücü’nden Şenol Şöför, Küçük Kaymaklı’dan Obada Felix ve Cihangir ‘den Muhittin Tümbül, onu takip ediyorlar.
Bu hafta oynanan maçlarda hakemler bol bol kart gösterirken toplan 47 sarı kart gösterdiler, 2 tane ise kırmızı kart göstererek haftayı tamamladılar.
Haftanın Takımı: Cihangir
Süper Ligin iki komşu ve yenilgisiz takımının mücadelesinde ev sahibi Cihangir rakibi MiracleDeğirmenlik’i mağlup ederek yenilgisizliğini sürdürürken, emin adımlarla zirveye yürüyüşünü sürdürdü.
Haftanın Futbolcusu: Mustafa Dağman(Gönyeli)
Çetinkaya ile Gönyeli arasında oynanan önemli karşılaşmada takımı Gönyeli’nin kalesinde yaptığı kurtarışlarla adeta devleşerek Gönyeli’nin 3 puanı almasında büyük pay sahibi olan Mustafa Dağman haftanın futbolcusu oldu.
Haftanın Teknik Direktörü: Ali Oraloğlu(Mağusa Türk Gücü)
Lider Mağusa Türk Gücü’nün başarıl teknik direktörü Ali Oraloğlu, zorlu Lefkedeplasmanında takımının kazanması adına yerinde oyuncu değişikliği yaparak ve takımını kontrollü oynatarak galibiyette önemli rol oynadı.
Haftanın Hakemi: Kerem Eran(Cihangir –Miracle Değirmenlik)
Bölge derbisi olarak görülen ve zirve mücadelesi yapan Cihangir ile Değirmenlik arasındaki zorlu mücadelede yerinde düdükleri ve yardımcılarıyla iyi uyumuyla Kerem Eran haftanın hakemi olmayı hak etti.
Haftanın Kareası:
Mustafa Salk(MTG), Emirhan Çil(Yenicami), Kaan Oytun(Gönyeli), Sercan Çoban (Hamitköy)
Haftanın Onbiri
Mustafa Dağman(Gönyeli), Yusuf Altıner(Mesarya), Turgut Kaan(K.Kaymaklı), Erol Aksunlar(Cihangir), Kaan Erdoğan(Yenicami), Sercan Demirman(Cihangir), Hascan Paşa(Yenicami), RifatHacıarifoğlu(Dumlupınar) Arif (MTG), Babacar (Cihangir), Weston(Dumlupınar)
AKSA SÜPER LİG
Göçmenköy-Yenicami: 1 – 2
Cihangir-Miracle Değirmenlik: 2 – 1
Mesarya-MeritA.Yeşilova: 0 – 0
Doğan T.Birliği-Hamitköy : 1 – 1
Lefke-MağusaT.Gücü: 1 – 2
Y. Dumlupınar-Türk Ocağı: 1 – 0
Çetinkaya-Gönyeli: 1 – 2
K.Kaymaklı-ChinaB.G.Gücü: 0 – 0
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|8
|7
|1
|0
|24
|4
|20
|22
|2.
|Miracle Değirmenlik SK
|8
|6
|1
|1
|16
|6
|10
|19
|3.
|Cihangir GSK
|8
|5
|3
|0
|15
|5
|10
|18
|4.
|Yenicami AK
|8
|5
|2
|1
|18
|8
|10
|17
|5.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|8
|5
|2
|1
|11
|6
|5
|17
|6.
|Mesarya SK
|8
|4
|3
|1
|7
|3
|4
|15
|7.
|Doğan Türk Birliği
|8
|4
|1
|3
|18
|8
|10
|13
|8.
|Küçük Kaymaklı TSK
|8
|3
|2
|3
|11
|12
|-1
|11
|9.
|Lefke TSK
|8
|3
|1
|4
|9
|12
|-3
|10
|10.
|ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK
|8
|2
|1
|5
|12
|17
|-5
|7
|11.
|Türk Ocağı Limasol
|8
|2
|0
|6
|9
|14
|-5
|6
|12.
|Gönyeli SK
|8
|2
|0
|6
|8
|22
|-14
|6
|13.
|Hamitköy ŞHSK
|8
|1
|2
|5
|7
|14
|-7
|5
|14.
|Göçmenköy İYSK
|8
|1
|2
|5
|8
|17
|-9
|5
|15.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|8
|1
|2
|5
|7
|18
|-11
|5
|16.
|Çetinkaya TSK
|8
|1
|1
|6
|6
|20
|-14
|4