MTG, Yeniboğaziçi’ne fark yaptı

Süper Ligin güçlü ekibi şampiyon Mağusa Türk Gücü hazırlık karşılaşmalarının ikincisini de farklı kazandı.

Doğu temsilcisi Mağusa Türk Gücü hazırlık karşılaşmasında konuk olduğu Yeniboğaziçi’ni 5-0 gibi farklı skorla mağlup etti. Eray, Uğur, Baran ve Şenol’un(2) golleri ile Yeniboğaziçi’ni mağlup eden Mağusa Türk Gücü, ilk hazırlık maçını da 4-1 kazanmıştı.

