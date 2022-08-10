MTG, Yeniboğaziçi’ne fark yaptı

Süper Ligin güçlü ekibi şampiyon Mağusa Türk Gücü hazırlık karşılaşmalarının ikincisini de farklı kazandı.
Doğu temsilcisi Mağusa Türk Gücü hazırlık karşılaşmasında konuk olduğu Yeniboğaziçi’ni 5-0 gibi farklı skorla mağlup etti. Eray, Uğur, Baran ve Şenol’un(2) golleri ile Yeniboğaziçi’ni mağlup eden Mağusa Türk Gücü, ilk hazırlık maçını da 4-1 kazanmıştı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.