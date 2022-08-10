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MTG, Yeniboğaziçi’ne fark yaptı

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MTG, Yeniboğaziçi’ne fark yaptı
Süper Ligin güçlü ekibi şampiyon Mağusa Türk Gücü hazırlık karşılaşmalarının ikincisini de farklı kazandı.
Doğu temsilcisi Mağusa Türk Gücü hazırlık karşılaşmasında konuk olduğu Yeniboğaziçi’ni 5-0 gibi farklı skorla mağlup etti. Eray, Uğur, Baran ve Şenol’un(2) golleri ile Yeniboğaziçi’ni mağlup eden Mağusa Türk Gücü, ilk hazırlık maçını da 4-1 kazanmıştı.
 
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