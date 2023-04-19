MTG, üç yıldızlı şampiyon

Aksa Süper Lig'in tamamlanmasına üç hafta kala Mağusa Türk Gücü şampiyonluğunu ilan etti.Göçmenköy'ü 1-0 mağlup eden sarı yeşilliler 71 puana yükseldi ve üst üste 4. olmak üzere 12.şampiyonluğa ulaştı, 3.yıldızı taktı

Mağusa Dr. Fazıl Küçük StadıMustafa Öztuğay, Arif Malek,Yusufcan DönderUfuk, Uğur(Atay), Isaac, Mehmet, Yusuf, Mustafa Salk, Ünal, Şenol, Mustafa Yaşinses(Emre K), Emre Özsin(Ali), Pote(Baran).Yusuf, Reşit, Malik, Mahmut, Cemal, Bayram, Mustafa(Süleyman), Mahmut Amasyalı(Mevlüt), Bekir(Musa), Burak, Amadou(Mustafa Gezer).Dk. 20 Pote(MTG)Aksa Süper Ligin 27. haftasına 11 puan farkla lider giren Mağusa Türk Gücü dün konuk ettiği Göçmenköy'ü 1- 0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.Mağusa Türk Gücü’ne Göçmenköy karşısında galibiyeti getiren golü 20. dakikada yıldız futbolcusu Micheal Pote attı.Göçmenköy'ü 1-0 mağlup eden Mağusa Türk Gücü, üst üste dördüncü şampiyonluğunu ilan etti.1955 yılında kurulan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarihinde bunu tek başaran ekip 1986 ile 1990 yılları arasında Baf Ülkü Yurdu olmuştu.Ülkü Yurdu’nun bu rekoruna ortak olan MTG ayrıca ulaştığı 12. şampiyonlukla her dört şampiyonluğa verilen bir yıldız uygulaması ile birlikte formasına üçüncü yıldızı da taktı.Karşılaşma sonunda düzenlenen kupa töreninde şampiyon Mağusa Türk Gücü takımına şampiyonluk kupasını Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu takdim etti.