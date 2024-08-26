MTG, Seedorf’u denemeye aldı

Süper Ligin son 5 sezonunun şampiyonu Mağusa Türk Gücü 2024 – 2025 sezonu hazırlıklarını sürdürürken, kadrosuna kaliteli yabancı futbolcu arayışlarına da devam ediyor.
Mağusa Türk Gücü, Surinam asıllı Hollandalı Sherwin Seedorf’u denemeye aldı.
Sol kanat ve forvet mevkilerinde oynayan 26 yaşındaki Sherwin Seedorf, hakkında son kararı teknik heyet verecek. Kariyerinin çoğunluğunda İskoçya takımlarında forma giyen 1,75 boyundaki Sherwin Seedorf, son olarak Portekiz’in 3. Lig takımlarından Lank FC takımında forma giydi.
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