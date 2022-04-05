banner762
banner815
Biraz daha sorumlu olmak gerek
Biraz daha sorumlu olmak gerek
37 0
“Kıb-Tek’in yakıt alacak parası yok”
“Kıb-Tek’in yakıt alacak parası yok”
30 0
 
21 0
Doğaya bu ihanet ne kadar sürecek?
Doğaya bu ihanet ne kadar sürecek?
27 0
Katarakttan 30 dakikada kurtulun
Katarakttan 30 dakikada kurtulun
43 0
Barınmak artık lüks!
Barınmak artık lüks!
21 0
İncirli nefes aldı
İncirli nefes aldı
54 0
banner797
banner794

MTG, şampiyonluk için gün sayıyor

banner476

MTG, şampiyonluk için gün sayıyor
Aksa Süper Lig’in 25. Haftası oynanan 8 maçla tamamlanırken, lig lideri Mağusa Türk Gücü(MTG) ile takipçileri arasındaki puan farkı açılırken artık şampiyonluk için gün saymaya başladı
Konuk olduğu Binatlı deplasmanında 3 -0 geriye düşmesine rağmen ikinci devrede kendine gelen MTG sahadan 5-3 galip ayrılırken, en yakın takipçisi Yeşilova’nın da kaybetmesiyle puan farkını 11 yaptı. Binatlı ise bu mağlubiyetle ligde kalma şansını mucizelere bıraktı.
Lig ikincisi Merit A. Yeşilova konuk olduğu ikinci devrenin flaş ekibi Yonpaş Dumlupınar’a mağlup oldu. Dumlupınar bu galibiyetle sıralamada Yeşilova’nın ardından 3. sıraya yerleşti.
Son haftalarda aldığı galibiyetlerine konuk olduğu play-out hattındaki Hamitköy’de de devam eden Lefke takımı da sıralamada yukarı tırmandı. Hamitköy ise play-out hattında kalmaya devam etti.
Ligde en rahat konumda olan takımlardan Gönyeli ile K.Kaymaklı takımları arasındaki mücadele ise gollü beraberlikle sonuçlanınca her iki takım da sıralamada birer basamak geriye düştü.
İnişli çıkışlı bir grafik çizen Doğan Türk Birliği konuk ettiği Yenicami’ye farklı mağlup oldu. İlk devrede aldığı sonuçlarla play-out hattında devreye giren Yenicami takımı özellikle son 5 maçtır aldığı sonuçlarla ikinci devrenin çıkış yapan bir diğer ekibi olarak ligde 7. Sıraya kadar yükseldi.
İkinci devrede oynadığı son 7 maçı kaybetmeyerek seri yakalayan Cihangir konuk ettiği Mesarya takımına farklı mağlup olarak play-out hattından uzaklaşma şansını kaçırırken, Mesarya takımı rahat bir nefes aldı.
İkinci devreye kadrosunu gençleştirerek başlayan ve imişli çıkışlı bir grafik çizen Türk Ocağı Girne debisinde rakibi Girne Halk Evi’ni mağlup ederek moral bulurken, Girne Halk Evi’nin de ligden düşmesi kesinleşmiş gibi oldu.
Haftanın en zor karşılaşması olan iki play-out takımının mücadelesinde konuk Baf Ülkü Yurdu, Göçmenköy’ü 1-0 mağlup ederek önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.
Bu hafta kale ağları 29 kez havalanırken, maç başına 3,5 gol ortalamasına ulaşıldı.
Gol krallığı yarışında Cihangir’den Mishali bu hafta attığı golle gol sayısını 17 yaparken, takipçisi Dumlupınar’dan Weston 1 gol atarak gol sayısını 16 yaptı. Mesarya’dan Remzi bir gol, Lefke’den ise Kasım 2 gol atarak gol sayılarını 15 yaparak Mishali’yi takibe devam ettiler.
 
Haftanın Takımı: MTG
Aksa Süper Lig’inde şampiyonluğun en büyük adayı MTG takımı konuk olduğu Binatlı karşısında 3-0’dan maçı çevirerek sahadan 5-3 galip ayrıldı. Bu müthiş galibiyet nedeniyle MTG haftanın takımı olmayı hak etti.
 

Haftanın Yıldızı: Keita (Yenicami)
Yenicami takımının ikinci devrede kadrosuna kattığı yabancı futbolcusu Keita her hafta biraz daha üzerine koyarak Yenicami’yi sırtlıyor. Bu hafta da hem iki gol hem de iyi oyunuyla haftanın yıldızı oldu.
 
Haftanın Hakemi: Şakir Azizoğlu(Cihangir -Mesarya)
Ligin 25. Haftasındaki zorlu maçlardan biri olan Cihangir – Mesarya maçında iyi bir yönetim sergileyen genç hakemlerimizden Şakir Azizoğlu, maçın skoruna etki edecek kararlar vermeyerek, yardımcılarıyla uyumlu bir maç yönetti.
 
Haftanın teknik adamı: Orçun Volkan(Baf Ülkü Yurdu)
Play-out hattındaki takımlardan Baf Ülkü Yurdu’nun genç teknik adamı Orçun Volkan, geçtiğimiz haftaki Hamitköy galibiyetinden sonra bu hafta da Göçmenköy deplasmanından galibiyetle ayrılan takımını iyi organize ederek galiiyette önemli pay sahibi oldu.
 
Haftanın Kare Ası:
Mehmet(Lefke), Candy(Mesarya), Şenol (MTG), Mehmet Altın(Dumlupınar)
 
Haftanın On Biri:
Hasan Piro(Mesarya), Turgut (Dumlupınar), Mehmet Göktaş (Yenicami), Orhan (Mesarya), Emre Kuvvetlişahin (MTG), Hascan(Yenicami), Candy(Mesaya) İlker (Türk Ocağı), Keita(Yenicami), Pote (MTG), Kasım(Lefke)
 
Aksa Süper Lig’de 25. Hafta sonuçları
Doğan T.Birliği-Yenicami:      0 – 3
Binatlı-MağusaT.Gücü:           3 – 5
Gönyeli-K.Kaymaklı:              2 – 2
Göçmenköy-BafÜ.Yurdu:        0 – 1
Y. Dumlupınar-M.A.Yeşilova  2 – 0
Girne H.Evi-Türk Ocağı:          0 – 3
Hamitköy-Lefke:                     1 – 2
Cihangir-Mesarya                    1 – 4
 
 
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Mağusa Türk Gücü 25 18 2 5 69 28 41 56
2. Merit Alsancak Yeşilova SK 25 12 9 4 50 34 16 45
3. Yonpaş Dumlupınar TSK 25 13 4 8 47 26 21 43
4. Lefke TSK 25 11 10 4 36 24 12 43
5. Gönyeli SK 25 12 7 6 36 25 11 43
6. Doğan Türk Birliği 25 11 8 6 40 32 8 41
7. Yenicami AK 25 10 8 7 51 31 20 38
8. Mesarya SK 25 11 4 10 31 21 10 37
9. Küçük Kaymaklı TSK 25 9 10 6 34 27 7 37
10. Cihangir GSK 25 9 8 8 42 42 0 35
11. Türk Ocağı Limasol 25 10 5 10 31 38 -7 35
12. Göçmenköy İYSK 25 9 5 11 29 36 -7 32
13. Hamitköy ŞHSK 25 8 5 12 32 36 -4 29
14. Baf Ülkü Yurdu 25 5 6 14 19 48 -29 21
15. Binatlı YSK 25 2 4 19 20 64 -44 10
16. Girne Halk Evi 25 1 3 21 21 76 -55 6
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.