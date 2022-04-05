MTG, şampiyonluk için gün sayıyor

Aksa Süper Lig’in 25. Haftası oynanan 8 maçla tamamlanırken, lig lideri Mağusa Türk Gücü(MTG) ile takipçileri arasındaki puan farkı açılırken artık şampiyonluk için gün saymaya başladıKonuk olduğu Binatlı deplasmanında 3 -0 geriye düşmesine rağmen ikinci devrede kendine gelen MTG sahadan 5-3 galip ayrılırken, en yakın takipçisi Yeşilova’nın da kaybetmesiyle puan farkını 11 yaptı. Binatlı ise bu mağlubiyetle ligde kalma şansını mucizelere bıraktı.Lig ikincisi Merit A. Yeşilova konuk olduğu ikinci devrenin flaş ekibi Yonpaş Dumlupınar’a mağlup oldu. Dumlupınar bu galibiyetle sıralamada Yeşilova’nın ardından 3. sıraya yerleşti.Son haftalarda aldığı galibiyetlerine konuk olduğu play-out hattındaki Hamitköy’de de devam eden Lefke takımı da sıralamada yukarı tırmandı. Hamitköy ise play-out hattında kalmaya devam etti.Ligde en rahat konumda olan takımlardan Gönyeli ile K.Kaymaklı takımları arasındaki mücadele ise gollü beraberlikle sonuçlanınca her iki takım da sıralamada birer basamak geriye düştü.İnişli çıkışlı bir grafik çizen Doğan Türk Birliği konuk ettiği Yenicami’ye farklı mağlup oldu. İlk devrede aldığı sonuçlarla play-out hattında devreye giren Yenicami takımı özellikle son 5 maçtır aldığı sonuçlarla ikinci devrenin çıkış yapan bir diğer ekibi olarak ligde 7. Sıraya kadar yükseldi.İkinci devrede oynadığı son 7 maçı kaybetmeyerek seri yakalayan Cihangir konuk ettiği Mesarya takımına farklı mağlup olarak play-out hattından uzaklaşma şansını kaçırırken, Mesarya takımı rahat bir nefes aldı.İkinci devreye kadrosunu gençleştirerek başlayan ve imişli çıkışlı bir grafik çizen Türk Ocağı Girne debisinde rakibi Girne Halk Evi’ni mağlup ederek moral bulurken, Girne Halk Evi’nin de ligden düşmesi kesinleşmiş gibi oldu.Haftanın en zor karşılaşması olan iki play-out takımının mücadelesinde konuk Baf Ülkü Yurdu, Göçmenköy’ü 1-0 mağlup ederek önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.Bu hafta kale ağları 29 kez havalanırken, maç başına 3,5 gol ortalamasına ulaşıldı.Gol krallığı yarışında Cihangir’den Mishali bu hafta attığı golle gol sayısını 17 yaparken, takipçisi Dumlupınar’dan Weston 1 gol atarak gol sayısını 16 yaptı. Mesarya’dan Remzi bir gol, Lefke’den ise Kasım 2 gol atarak gol sayılarını 15 yaparak Mishali’yi takibe devam ettiler.Aksa Süper Lig’inde şampiyonluğun en büyük adayı MTG takımı konuk olduğu Binatlı karşısında 3-0’dan maçı çevirerek sahadan 5-3 galip ayrıldı. Bu müthiş galibiyet nedeniyle MTG haftanın takımı olmayı hak etti.Yenicami takımının ikinci devrede kadrosuna kattığı yabancı futbolcusu Keita her hafta biraz daha üzerine koyarak Yenicami’yi sırtlıyor. Bu hafta da hem iki gol hem de iyi oyunuyla haftanın yıldızı oldu.Ligin 25. Haftasındaki zorlu maçlardan biri olan Cihangir – Mesarya maçında iyi bir yönetim sergileyen genç hakemlerimizden Şakir Azizoğlu, maçın skoruna etki edecek kararlar vermeyerek, yardımcılarıyla uyumlu bir maç yönetti.Play-out hattındaki takımlardan Baf Ülkü Yurdu’nun genç teknik adamı Orçun Volkan, geçtiğimiz haftaki Hamitköy galibiyetinden sonra bu hafta da Göçmenköy deplasmanından galibiyetle ayrılan takımını iyi organize ederek galiiyette önemli pay sahibi oldu.Mehmet(Lefke), Candy(Mesarya), Şenol (MTG), Mehmet Altın(Dumlupınar)Hasan Piro(Mesarya), Turgut (Dumlupınar), Mehmet Göktaş (Yenicami), Orhan (Mesarya), Emre Kuvvetlişahin (MTG), Hascan(Yenicami), Candy(Mesaya) İlker (Türk Ocağı), Keita(Yenicami), Pote (MTG), Kasım(Lefke)Doğan T.Birliği-Yenicami: 0 – 3Binatlı-MağusaT.Gücü: 3 – 5Gönyeli-K.Kaymaklı: 2 – 2Göçmenköy-BafÜ.Yurdu: 0 – 1Y. Dumlupınar-M.A.Yeşilova 2 – 0Girne H.Evi-Türk Ocağı: 0 – 3Hamitköy-Lefke: 1 – 2Cihangir-Mesarya 1 – 4