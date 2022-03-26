MTG, şampiyonluğa yürüyor

AKSA Süper Lig’de 24.hafta maçında lider Mağusa Türk Gücü konuk ettiği son sıradaki Girne Halk Evi’ni 6-1 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

STAT: Dr. Fazıl Küçük Stadı

HAKEMLER: Sabriye Atikoğlu, Abdullah Genç, Olgun Canik

MAĞUSA T. GÜCÜ: Yusuf Yontar, Uğur Gök, Halil Uçar, Mickael Pote, Adil Uçar, Sadık Balarabe, Nevzat Duran, Ünal Kaya, Emre Kuvvetlişahin, Bünyamin Ayaz, Şenol Şöför

GİRNE H. EVİ: Feyyaz Gül, Ali Nazlıoğlu, Arda Öner, Caner Efe, Halil Esen, Samet Akrep, Erdi Erduran, Mehmet Erfinike, Alpay Eminoğlu, Eşref Özkul, Zafer Emre Taşkın

GOLLER: Dk.13, 26 (P) ve 63 Mickael Pote, Dk.29 Sadık Balarabe, Dk.82 Emre Özsin,Dk.84 Şenol Şöför (MTG) – Dk.17 Samet Akrep (GHE)



Aksa Süper Lig’in 24. haftasında lider Mağusa Türk Gücü, sıralamanın son basamağında yer alan Girne Halk Evi’ni konuk etti. MTG rakibini 6-1’lik skorla mağlup ederek rahat bir galibiyet elde etti.

13.dakikada kullanılan köşe vuruşunda Şenol Şöför kafayı vurdu, kaleye paralel giden topu Pote tamamladı ve takımını 1-0 öne geçirdi (MTG 1-0 GHE).

Ani gelişen GHE atağında kaleci Yusuf ile savunma oyuncusu Bünyamin’in anlaşmazlığında Samet Akrep fırsatı iyi değerlendirerek topu filelere gönderdi (MTG 1-1 GHE).

22.dakikada soldan gelişen MTG atağında golcü futbolcu Pote rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Sabriye Atikoğlu penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Pote skoru 2-1’e taşıdı. (MTG 2-1 GHE).

30.dakikada solda topla buluşan Sadık Balarabe, sağına çekerek düzgün bir vuruş yaptı ve farkı 2’ye çıkardı (MTG 3-1 GHE).

64.dakikada Pote’nin ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Feyyaz’ın da hatasıyla top filelere gitti (MTG 4-1 GHE).

82.dakikada Adil’in güzel pasında topla buluşan Emre Özsin, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi (MTG 5-1 GHE).

83.dakikada kullanılan köşe vuruşunda ön direkte kafa vuruşunu yapan Şenol Şöför farkı 5’e çıkardı (MTG 6-1 GHE).

Karşılaşmanın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadeleyi MTG 6-1 kazanarak puanını 53’e çıkardı. GHE ise 6 puanda kaldı.

