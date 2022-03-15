MTG, Sadık’la yarı finalde

Nicosia Group Kıbrıs Kupası Çeyrek final rövanş maçında Mağusa Türk Gücü konuk ettiği Mesarya takımını golcüsü Sadık Balarabe’nin 3 golüyle 4-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı

STAT: Dr. Fazıl Küçük Stadı

HAKEMLER: Fehim Dayı, Halil E. Canaloğlu, İsmail Egeli

MAĞUSA T. GÜCÜ: Yusuf Yontar, Uğur Gök, Halil Uçar, MickaelPote, Sadık Balarabe, Mehmet Erol, Nevzat Duran, Lawrence Ogbe, Ünal Kaya, Bünyamin Ayaz, Şenol Şöför

MESARYA: Hasan Piro, Abdullah Erol, Orhan Kalaycı, Mustafa Ayker, İbrahim Çıdamlı, Remzi Betmezoğlu, Ertaç Taşkıran, Okan Göktürk, CandyAgbane, Bilal Ceylan, Yusuf Altıner

GOLLER: Dk.11, 90 ve 90+4 Sadık Balarabe, Dk.14 Şenol Şöför (MTG) – Dk.63 Remzi Betmezoğlu (Mesarya)



Nicosia Group Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk ayağında 1-1’lik sonucun ardından Mağusa Türk Gücüc ile Mesarya rövanş maçında karşılaştı. Mağusa, Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda rakibini 4-1 mağlup eden Mağusa Türk Gücü ilk yarı finalist oldu.

Mağusa Türk Gücü mücadelenin ilk yarısını 11’inci dakikada Sadık Balarabe ve 14’üncü dakikada Şenol Şöför’ün kaydettiği gollerle 2-0 önde tamamladı. 63’üncü dakikada Remzi Betmezoğlu’nun golü skoru 2-1 yaparak Mesarya’yı umutlandırsa da 90 ve 90+4’üncü dakikalarda Sadık Balarabe’nin golleri mücadeleyi MTG’ye 4-1 kazandırdı.

MTG’nin yarı finaldeki rakibi Yenicami – Girne Halk Evi eşleşmesinde tur atlayacak taraf olacak.



