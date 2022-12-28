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MTG rekorunu egale etti

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Aksa Süper Lig'in namağlup lideri Mağusa Türk Gücü, konuk ettiği Merit Alsancak Yeşilova’yı 3-1 mağlup ederek kendisine ait üst üste 13 maç kazanma rekorunu egale etti

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MTG rekorunu egale etti
Stad:Mağusa Dr. Fazıl Küçük 
Hakemler:Fehim Dayı, Cemre Malek, Şahin Coşkun
Mağusa Türk Gücü: Ufuk, Emre Kuvvetlişahin, Bünyamin, Mehmet Erol, Ünal Kaya, Mustafa Salk, Emre Özsin(90+2-Baran), Şenol Şöför(87-Mehmet Gürlü), Eray Vudalı(68-Lawrence), Uğur Gök, MickailPote
Merit A. Yeşilova: Kemal Molla, Memduh, Mejdi, Mustafa Vardi, Galip, Eyyüp, Mehmet Tekin, Gökhan, Mehmet Kum, Vakkas(86-Ozan), Yasin Doğan
Goller: Dk.28 ve 88 Pote, Dk. 72 Uğur(MTG), Dk. 44 Mehmet Erol (K.K) Merit A. Yeşilova
 
Aksa Süper Lig'in namağlup lideri Mağusa Türk Gücü, öne geçtiği, sonrasında ise bir süre berabere giden maçı Pote(2) ve Kaptan Uğur'un golleriyle 3-1 kazanarak, kendisine ait üst üste kazanma rekorunu egale etti. Sarı yeşilliler, sezonun ilk devresini namağlup lider tamamladılar. Merit Alsancak Yeşilova futbolcuları ise ise zaman zaman etkili olup gol pozisyonu da buldukları maçta ilk devreyi Mehmet Erol'un kendi kalesine attığı golle berabere kapattılar. Ancak maçın son bölümüne doğru kalelerindeki gollere engel olamadılar ve haftayı puansız geçtiler.
Mağusa Türk Gücü’ne galibiyeti getiren golleri 28. ile 88. dakikalarda Pote ve 72. dakikada Uğur atarken, Merit A. Yeşilova’nın golü ise Mehmet Erol’un 44. dakikada ters vuruşunda kendi kalesine attı.
 
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