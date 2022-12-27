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MTG rekora koşuyor

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MTG rekora koşuyor
Aksa Süper Lig’de 14. Hafta Pazar günü yapılan seçimler nedeniyle perşembe gününden başlayarak Cumartesi günü tamamlanırken, lider Mağusa Türk Gücü takipçisiyle aradaki puan farkını koruyarak yoluna devam etti. MTG Ligde üst üste 12. galibiyetini alırken, kendi rekoru olan üst üste 13 galibiyete bir adım daha yaklaştı. 
Zirve yarışındaki takımlardan Cihangir ile Miracle Değirmenlik’in de kazandığı 14. Hafta da alt sıralarda kalan Hamitköy haftalar sonra 3 puanla tanışarak dipten kurtuldu.  
Süper Lig’de bu hafta oynanan karşılaşmaların 4 maçı ev sahibi takımların kazanırken, deplasmanda 2 takım kazandı, 2 maç ise berabere tamamlandı.
Bu hafta 8 karşılaşmanın tümünde gol olurken kale ağları toplam 25 kez havalandı. En farklı galibiyeti Miracle Değirmenlik 4-0’lık skorla alırken, en gollü maç ise 4-3’lük skorla Hamitköy – Gönyeli maçı oldu.
AKSA Süper Lig Gol Krallığı yarışında haftayı tek golle geçen Cihangir’den Muhittin Tümbül 13 golle zirvede yer alırken, Mağusa Türk Gücü ‘nden Şenol Şöför ve Arif Uysal haftayı boş geçerlerken, Miracle Değirmenlik’ten Burak Koçar, iki gol atarak 10’ar golle Tümbül’ü takibe devam ettiler.
Ligde bu hafta adeta sarı ve kırmızı kartlar havada uçuştu. Cihangir – Lefke maçında 4 kırmızı kart gösterilirken, 1 kırmızı kart ise Hamitköy – Gönyeli maçında çıktı. 36 tane ise sarı kart gösterildi.
 
Haftanın Takımı: Mağusa Türk Gücü
Lider Mağusa Türk Gücü ligde en yakın rakiplerinden biri olan Yenicami’yi deplasmanda zorda olsa mağlup ederken üst üste 12. galibiyetini alarak rekor kırma yolunda ilerlemeye devam etti
 

Haftanın Futbolcusu: Kenan Oshan (Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı)
Leymosun derbisi olarak adlandırılan karşılaşmada Doğan Türk Birliği’nin yıldızı Kenan Oshan, Türk Ocağı maçında hücumda başarılı bir oyun oynarken, takımını iyi yönlendirip forvetlerin gol atmasını sağlayarak derbi galibiyetinin gelmesine katkı koydu


Haftanın Teknik Direktörü: Nazım Aktunç(Mesarya)
Bu sezon özellikle evinde oynadığı maçları kaybetmeyen Mesarya, son haftalarda zor günler geçiren ve şiddetle puana ihtiyacı olan K.Kaymaklı’yı zorda olsa 1 -0 mağlup ederken, maç boyunca takımının oyun disiplininden kopmaması ve adeta bir kolej takımı havasında oynamalarında etkili olan isim teknik direktör Nazım Aktunç haftanın teknik direktörü olmayı hak etti
 
Haftanın Hakemi: Osman Özpaşa (Yenicami - MTG)
Süper Lig’de üst sıralara oynayan iki takımın zorlu mücadelesinde düdük çalan Osman Özpaşa, maç boyunca pozisyonlara yakınlığı ve verdiği kararların çoğunda doğru düdük çalarken, son dakikalarda çaldığı penaltı düdüğü de doğruydu
 
HAFTANIN KARE ASI:
Ozan (DTB) Ünal (MTG) Toykan (Hamitköy) Burak (Miracle Değirmenlik)
 
HAFTANIN ON BİRİ
Mehmet (Mesarya) Turgut Kaan(GG) Emre Kuvvetlişahin(MTG) Osman (Hamitköy) Selçuk (Cihangir) Okan (Mesarya) Mustafa Kemal(DTB)) Akabueze (Miracle Değirmenlik) Muhittin (Cihangir) Pote (MTG) Debuto (Mesarya)
 
Aksa Süper Lig 14. Hafta sonuçları

Göçmenköy-ChinaB.G.Gücü: 3 – 3
Hamitköy-Gönyeli:         4 – 3
Doğan T.Birliği-Türk Ocağı: 2 – 0
Yonpaş Dumlupınar-Çetinkaya: 1 – 1
MeritA.Yeşilova-Miracle Değirmenlik:  0 – 4
Yenicami-MağusaT.Gücü: 0 – 2
Mesarya-K.Kaymaklı:    1 – 0
Cihangir-Lefke:              1 – 0
 
Aksa Süper Lig 15. Hafta programı
28 Aralık Çarşamba
Mağusa Türk Gücü – Merit A. Yeşilova
Çetinkaya – Mesarya
Cihangir – Doğan Türk Birliği
29 Aralık Perşembe
Gönyeli – Yenicami
K.Kaymaklı – Göçmenköy
Lefke – Y. Dumlupınar
C. B Gençlik Gücü – Hamitköy
Miracle Değirmenlik – Türk Ocağı
 
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Mağusa Türk Gücü 14 13 1 0 46 10 36 40
2. Cihangir GSK 14 10 3 1 32 15 17 33
3. Miracle Değirmenlik SK 14 9 3 2 34 17 17 30
4. Mesarya SK 14 8 4 2 22 8 14 28
5. Yenicami AK 14 8 4 2 28 17 11 28
6. Yonpaş Dumlupınar TSK 14 7 5 2 19 13 6 26
7. Doğan Türk Birliği 14 7 4 3 30 14 16 25
8. Lefke TSK 14 7 2 5 19 15 4 23
9. Göçmenköy İYSK 14 3 4 7 21 34 -13 13
10. Merit Alsancak Yeşilova SK 14 3 4 7 17 31 -14 13
11. Küçük Kaymaklı TSK 14 3 2 9 13 28 -15 11
12. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 14 2 4 8 18 27 -9 10
13. Türk Ocağı Limasol 14 3 0 11 15 26 -11 9
14. Çetinkaya TSK 14 2 3 9 9 27 -18 9
15. Hamitköy ŞHSK 14 2 2 10 13 27 -14 8
16. Gönyeli SK 14 2 1 11 15 42 -27 7
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