MTG, Pote'yle yollarını ayırdı

Aksa Süper Lig ekibi Mağusa Türk Gücü teknik heyetinde yer alan Micheal Pote ile yollar ayrıldı.

MTG sosyal medya hesabından az önce yapılan açıklamada Pote ve tercümanı Rohat’la yolların ayrıldığı teşekkür mesajıyla duyuruldu.

Açıklama şöyle:

“Teşekkürler Pote …

Geçmiş yıllarda futbolcumuz şampiyonluklar yaşadığımız şimdiki teknik heyette görev yapan Poteyle yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırdığımızı kamuoyuna bildiririz. Pote ve beraberindeki Tercüman Rohat a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz .”

