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MTG, parçalı formasıyla Fikri Arkıner’ı yaşatacak

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Süper Ligin son şampiyonu Mağusa Türk Gücü geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden sevilen yöneticilerinden Fikri Arkıner’i bu sezon giyeceği parçalı formalarda yaşatacak

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MTG, parçalı formasıyla Fikri Arkıner’ı yaşatacak
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Koral Bozkurt başkanlığındaki Mağusa Türk Gücü Yönetim Kurulu, yeni sezon formalarında bir süre önce hayatını kaybeden yönetim kurulu üyesi Firki Arkıner’i unutmadı.
Yeni sezona özel olarak hazırlanan anı formasının arkasında Arkıner’in sahibi olduğu FA Kebap logosu yer alacak.
Mağusa Türk Gücü yaptığı açıklamada “Fikri Arkıner’i Mağusa Türk Gücü bu yıl formalarında yaşayacak. Parçalı forma sevdalısı Arkıner için bu sezona özel anı forması ile sahaya çıkılacak. Mağusa Türk Gücümüz, Fikri Arkıner anısına formasının arkasında FA Kebap logosunu taşıyacak” ifadelerini kullandı.
Mağusa’nın sevilen isimlerinden ve Mağusa Türk Gücü Yönetim Kurulu üyesi Fikri Arkıner, geçtiğimiz Nisan ayında hayatını kaybetmişti.
Öte yandan Başkan Koral Bozkurt’un sosyal medya hesabından yapılan fotoğraflı paylaşımı ise şöyle:
“Gardaşımın parçalı forması favorisi idi bu forma. artık her sezon giyeceğimiz bu formanın anlamı benim için büyük arkadaşlar. Fikri Arkiner gardaşım hep yaşayacak bizimle bu yolda hep beraber yürüyecek”
 
 
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