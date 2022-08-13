MTG, Osmaniyespor’la yenişemedi

Süper Lig ekibi Mağusa Türk Gücü hazırlık kampı çalışmaları kapsamında bugün bir de hazırlık maçı oynadı.
Bolu’nun Gerede bölgesinde kamp yapan MTG takımı 3. Hazırlık maçında TFF 3. Lig ekiplerinden Osmaniyespor ile yaptığı karşılaşmadan 0-0 eşitlikle ayrıldı.
Daha önce oynamış olduğu 2 maçını da farklı kazanan MTG takımının bu maçta gol atamaması dikkat çekti.
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