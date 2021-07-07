MTG olağan genel kurulu ertelendi

Süper Lig'in son şampiyonu Mağusa Türk Gücü'nde bugün yapılması planlanan olagan genel kurulu ileriki bir tarihe erteledi.

Kulüpten yapılan açıklamada artan Covid-19 vakaları nedeniyle toplum sağlığını düşünerek olagan genel kurul ileriki bir tarihe ertelendiği açıklandı.

MTG'nin sosyal medya hesabındna yapılan açıklama şöyle:

"Artan Covid 19 vakaları ve bulaş oranının hızla yükselmesi nedeniyle kulübümüz Mağusa Türk Gücü’nün bugün 18:00’de yapılması planlanan genel kurulu ilerki bir tarihe ertelenmiştir.

Toplum sağlığı her şeyden önemli. Ülkemizin bu süreçten en az zararla, insanımızın da en sağlıklı bir şekilde çıkması en büyük arzumuzdur.

Sağlıklı günlerde görüşmek üzere..."