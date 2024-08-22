MTG minikleri şampiyon

Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından organize edilen Pulya Festivali kapsamında geçtiğimiz gün Minikler Futbol Turnuvası yapıldı.

Yeniboğazici Pulya Festivali kapsamında düzenlenen U11 Yaş Grubu Turnuvasında ev sahibi Yeniboğaziçi, Mormenekşe, Mağusa Türk Gücü ve 1461 İskele Trabzon takımları katıldı.

Oynanan maçlar sonucunda Mağusa Türk Gücü (MTG) ile Yeniboğaziçi, finalde karşılaşırken, Mağusa Türk Gücü rakibini mağlup ederek şampiyon oldu.

Turnuvada sırlama şöyle oldu:

1.MTG

2. Yeniboğaziçi

3. 1461 İskele Trabzon

4. Mormenekşe

