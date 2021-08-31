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MTG lokal ve sahanın başka yere taşınması için Saner’den yardım istedi

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MTG Başkanı Bozkurt, Yönetim Kurulu’nda hem lokalin hem de sahanın kaleiçinden başka yere taşınması yönünde karar üretildiğini ve MTG’nin eski bir yöneticisi de olan Başbakan’dan bu konuda yardım talep ettiklerini belirtti

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MTG lokal ve sahanın başka yere taşınması için Saner’den yardım istedi
Başbakan Ersan Saner  Koral Bozkurt başkanlığındaki MTG Yönetim Kurulu’nu kabul ederek görüştü.  Başbakanlık Şeref salonunda gerçekleşen kabulde MTG Başkanı Koral Bozkurt, kulüp faaliyetleriyle  ve yaşadıkları sıkıntılarla ilgili  Başbakan Ersan Saner’e bilgi verdi. Bozkurt MTG’nin Mağusa kaleiçinde yer aldığını ve bu nedenle Lokalin ve sahanın geliştirilmesinde  Eski Eserlerle ciddi sıkıntılar yaşanmakta olduğunu ve kulübün gelişimine imkan sağlamak amacıyla  Yönetim Kurulu’nda hem lokalin hem de sahanın kaleiçinden başka yere taşınması yönünde karar üretildiğini ve MTG’nin eski bir yöneticisi de olan Başbakan’dan bu konuda yardım talep etmek üzere bu ziyareti gerçekleştirmekte olduklarını söyledi.

Başbakan Ersan Saner ise kabulde yaptığı konuşmada,  Mağusa Türk Gücü  Spor Kulübünün  köklü kulüplerden olduğunu ve kendisinin de geçmiş dönemlerde yönetici olarak görev aldığını hatırlatarak  ziyaretden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başbakan Saner MTG’nin bir çok şampiyonluklar yaşamış en gentilmen ve birçok şampiyonluklar yaşamış  bir kulüp olduğunun altını çizerek kulübün gelişiminin sağlanması yönünde gayretten çekinmeyeceğini ve tüm kuluplere olduğu gibi  bu kulübümüze  her türlü imkanın seferber edileceğini vurguladı
Başbakan Ersan Saner gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için bir çok proje geliştirdiklerini de anlatarak gençlerin genelde spora özelde ise futbola büyük ilgi göstediklerine vurgu yaparak  gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması yönündeki çabalara  büyük destek olan başta MTG olmak üzere tüm futbol takımlarına teşekkür etti. Ve “bu gençleri ne kadar sağlıklı olarak geleceğe taşırsak,  ülkemizin geleceği de o oranda  sağlıklı olur dedi
Kabul sonunda Koral Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleri Başbakan Ersan Saner’e  isminin yazılı olduğu  MTG forması ve atkı  hediye etti.
 
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