MTG lokal ve sahanın başka yere taşınması için Saner’den yardım istedi

MTG Başkanı Bozkurt, Yönetim Kurulu’nda hem lokalin hem de sahanın kaleiçinden başka yere taşınması yönünde karar üretildiğini ve MTG’nin eski bir yöneticisi de olan Başbakan’dan bu konuda yardım talep ettiklerini belirtti

Başbakan Ersan Saner Koral Bozkurt başkanlığındaki MTG Yönetim Kurulu’nu kabul ederek görüştü. Başbakanlık Şeref salonunda gerçekleşen kabulde MTG Başkanı Koral Bozkurt, kulüp faaliyetleriyle ve yaşadıkları sıkıntılarla ilgili Başbakan Ersan Saner’e bilgi verdi. Bozkurt MTG’nin Mağusa kaleiçinde yer aldığını ve bu nedenle Lokalin ve sahanın geliştirilmesinde Eski Eserlerle ciddi sıkıntılar yaşanmakta olduğunu ve kulübün gelişimine imkan sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu’nda hem lokalin hem de sahanın kaleiçinden başka yere taşınması yönünde karar üretildiğini ve MTG’nin eski bir yöneticisi de olan Başbakan’dan bu konuda yardım talep etmek üzere bu ziyareti gerçekleştirmekte olduklarını söyledi.Başbakan Ersan Saner ise kabulde yaptığı konuşmada, Mağusa Türk Gücü Spor Kulübünün köklü kulüplerden olduğunu ve kendisinin de geçmiş dönemlerde yönetici olarak görev aldığını hatırlatarak ziyaretden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başbakan Saner MTG’nin bir çok şampiyonluklar yaşamış en gentilmen ve birçok şampiyonluklar yaşamış bir kulüp olduğunun altını çizerek kulübün gelişiminin sağlanması yönünde gayretten çekinmeyeceğini ve tüm kuluplere olduğu gibi bu kulübümüze her türlü imkanın seferber edileceğini vurguladıBaşbakan Ersan Saner gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için bir çok proje geliştirdiklerini de anlatarak gençlerin genelde spora özelde ise futbola büyük ilgi göstediklerine vurgu yaparak gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması yönündeki çabalara büyük destek olan başta MTG olmak üzere tüm futbol takımlarına teşekkür etti. Ve “bu gençleri ne kadar sağlıklı olarak geleceğe taşırsak, ülkemizin geleceği de o oranda sağlıklı olur dediKabul sonunda Koral Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleri Başbakan Ersan Saner’e isminin yazılı olduğu MTG forması ve atkı hediye etti.