banner762
banner815
Hentbol Bahadır Ayhan'la devam
Hentbol Bahadır Ayhan'la devam
9 0
UBP’de yine mi kurultaya gidiliyor?
UBP’de yine mi kurultaya gidiliyor?
21 0
 
Yeniboğaziçi Plaj Tenis Turnuvası tamamlandı
Yeniboğaziçi Plaj Tenis Turnuvası tamamlandı
18 0
Mevlevililer başarıyı coşkuyla kutladı
Mevlevililer başarıyı coşkuyla kutladı
160 0
“İletişim ve yeni medya, önemi ve iş olanakları asla ölmeyecek bir alan ve meslektir”
“İletişim ve yeni medya, önemi ve iş olanakları asla ölmeyecek bir alan ve meslektir”
19 0
Erenköy(Dillirga) turizme açılıyor mu?
Erenköy(Dillirga) turizme açılıyor mu?
48 0
25 0
banner797

MTG, lige Garga Arena’da hazırlanıyor

banner476

banner825
MTG, lige Garga Arena’da hazırlanıyor
Yeni sezon çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Mağusa Türk Gücü, Bolu kampı dönüşü antrenmanlarını Garga Arena'da yapmaya başladı.
Bolu Gerede'de bir haftalık kamp çalışması yapan ve TFF 3.Lig ekipleriyle oynadığı maçlarda göz dolduran sarı yeşilliler hazır hale gelen kendi tesislerinde antrenmanlarını sürdürecek.
Mağusa Türk Gücü, 24 Ağustos Çarşamba günü Cihangir ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.