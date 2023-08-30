MTG, Koral Bozkurt’la yola devam

Mağusa Türk Gücü’nde Başkanlık için tek aday olan Koral Bozkurt üyelerin tam desteği ile yeniden başkan seçildi

Süper Lig ekibi Mağusa Türk Gücü kulübünün dün akşam gerçekleştirdiği genel kurulda başkanlığa tek aday olan Koral Bozkurt genel kurulundan onay alarak yeniden başkan seçildi.

Kulüp lokalinde saat 19.00'da başlayan kurulda divan başkanlığının oluşumu sonrası faaliyet ve mali raporların sunulup aklanması, tüzük değişiklikleri, başkanlık seçimi yapıldı.

Başkanlık için tek aday olan Koral Bozkurt üyelerin tam desteği ile yeniden başkan seçildi.

BOZKURT: HEDEFLER BİTMEZ, ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILI PLANLIYORUZ

Genel Kurulda üyelere hitaben bir konuşma yapan Bozkurt, hedefleriyle ilgili bilgi verdi.

Son 4 sezonun lig şampiyonluğunda başkanlık görevinde bulunan ve seri şampiyonluk, seri galibiyet ve puan rekorlarıyla 3.yıldızı takarak başarı zincirine eklemeler yapan Koral Bozkurt uzun vadeli hedeflerle önümüzdeki 5 yılın planlarını yaptıklarını ve MTG'de hedeflerin bitmediğini söyledi.

Futbolcularıyla 5-6 sezonluk anlaşmalar yaptıklarını, tüm kupalara talip olduklarını belirten Bozkurt yeni dönemde tesisleşme atağı da yapacaklarını açıkladı.

Garga Arena'nın antrenman sahası sorunlarını çözdüğünü söyleyen Koral Bozkurt, arazi konusunda görüşmelerin sürdüğünü, sırada sosyal tesis ve stat yapılması olduğunu vurguladı.

Bozkurt "Tüzük değişiklikleriyle yönetim kurulunda yeni bir yapılanmaya gitmeyi, üye sayımızı artırarak aidatları düzenlemeyi, daha çağdaş bir yapıya kavuşmayı planlıyoruz" dedi.

Yeni yönetim kurulu üyeleri şöyle:

Aşkın Kavazlar, Çağrı Aktuğ, Derviş Bayraktar, Erhan Kara, Fatih Özerman, Fikri Arkıner, Gürkan Onalt, Kaan Güder, Kemal Mahirel, Koray Olurcan, Mehmet Akkent, Mehmet Özden Durdu, Mehmet Sabancı, Mehmet Terazili, Mehmetali Uluçağ, Mustafa Biran, Onursal Bozkurt, Özder Fidaner ve Tanyel Bayraktaroğlu oldu

