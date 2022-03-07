MTG koptu gidiyor

Mağusa Türk Gücü konuk ettiği K.Kaymaklı karşısında geriye düşmesine karşın sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılarak en yakın takipçisiyle puan farkını 9’a yükseltti. Kaymaklı ise bu mağlubiyet sonrasında play-out hattına geriledi.
Liderin takipçilerinden Gönyeli şle Meri A. Yeşilova arasında oynanan karşılaşma beraberlikle sonuçlanınca zirveyle aradaki puan farkı daha da açılmış oldu.
İkinci devreye iyi başlayarak şampiyonluk için umutlanan Doğan Türk Birliği arka arkaya aldığı kötü sonuçlara Baf Ülkü Yurdu ile golsüz berabere kalarak bir yenisini ekledi. Baf Ülkü Yurdu ise direk düşme hattından uzaklaşmak için önemli bir puanı hanesine yazdırdı.
Üst sıralarda bulunan Lefke, konuk olduğu Binatlı’yı farklı mağlup ederek haftalar sonra galibiyetle tanışırken, Binatlı, ligde kalma umutlarını daha da azalttı.
Son haftaların çıkışta ekibi Mesarya konuk olduğu ligde kalma umutları neredeyse tükenen Girne Halk Evi’ni farklı yenerek play-out hattından uzaklaştı.
Play-out hattındaki Yenicami ise konuk ettiği istikrarsız bir çizgi çizen Türk Ocağı’nı mağlup ederek moral buldu.
İkinci devreye kötü başladıktan sonra toparlanma sürecine giren Cihangir konuk ettiği ligin flaş ekiplerinden Yonpş Dumlupınar’ı 1-0 mağlup etmeyi başararak yükselişini sürdürdü.
Haftanın zorlu bölge derbisinde Hamitköy konuk ettiği Göçmenköy’ü uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup ederek ikinci devredeki çıkışını perçimledi.
Aksa Süper Lig’de bu hafta oynanan 8 karşılaşmanın sadece birini deplasman ekibi kazanırken, 5 maçı ev sahibi takımlar kazandı, 2 maç ise berabere sonuçlandı. Bu hafta kale ağları 27 kez havalandı ve maç başına 3,5 gol otalamasına ulaşıldı.
Gol krallığı yarışında ise 14 golle Cihangir’den Lungelo Mishali liderliğini sürdürürken, onu 13 golle Mesarya’dan Remzi, 12 golle Lefke’den Kasım ve Dumlupınar’dan Weston takip ediyor.
Haftanın Takımı: Cihangir
Ligin ikinci devresine kötü başlayan Cihangir takımı son 4 haftadır oynadığı maçları kaybetmezken, bu hafta son haftalarda çıkışta olan Dumlupınar’ı mağlup ederek kendine geldi
Haftanın Yıldızı: Rifat Hacıarifoğlu (Hamitköy)
Hamitköy’ün son haftalardaki yükselişinde gerek attığı goller, gerekse asist ve mücadelesiyle önemli katkı koyan Rifat, Göçmenköy karşısında son dakikada attığı golle takımına üç puan getirerek haftanın yıldızı oldu.
Haftanın Teknik Adamı: Ali Oraloğlu
Lider MTG’nin başarılı hocası, konuk ettikleri K.Kaymaklı karşısında ilk devreyi 1-0 geride kapatmalarına karşın sahadan 3-1 galip ayrılmayı başardı.
Özellikle devre arasında oyuncularına yaptığı konuşma ve oyuna müdahalesiyle haftanın teknik direktörü olmayı hak etti.
Haftanı Hakemi: Turgay Misk(MTG-K.Kaymaklı)
Turgay Misk, oldukça zor ve stresli bir maç olan MTG – K.Kaymaklı mücadelesinde yerinde düdükler çalarak, yardımcılarıyla uyumlu bir yönetim ve skora etki etmeyecek kararlar vererek haftanın hakemi olmayı hak etti.
Haftanın kare ası:
Kasım (Lefke), Barkın (Cihangir), Asrın (Yenicami), Arif (MTG)
Haftanın On Biri
Erdoğan(Baf Ü Yurdu), Halil (MTG), Bilal(Mesarya), Mehmet Erol (MTG) Kaan (Lefke), Barkın (Cihangir), Hascan(Yenicami), Arif (MTG), Rifat (Hamitköy), Kasım (Lefke), Remzi (Mesarya)
Aksa Süper Lig 21. Hafta maç sonuçları
Yenicami-Türk Ocağı : 4 – 2
MağusaT.Gücü-K.Kaymaklı: 3 – 1
Gönyeli-MeritA.Yeşilova 2 – 2
Girne H.Evi-Mesarya 0 – 5
Doğan T.Birliği-BafÜ.Yurdu 0 – 0
Hamitköy-Göçmenköy 1 – 0
Binatlı-Lefke 0 – 6
Cihangir-Yonpaş Dumlupınar : 1 – 0
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|21
|15
|2
|4
|56
|23
|33
|47
|2.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|21
|10
|8
|3
|43
|30
|13
|38
|3.
|Lefke TSK
|21
|10
|7
|4
|29
|18
|11
|37
|4.
|Doğan Türk Birliği
|21
|10
|6
|5
|35
|26
|9
|36
|5.
|Gönyeli SK
|21
|10
|5
|6
|29
|22
|7
|35
|6.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|21
|9
|4
|8
|36
|23
|13
|31
|7.
|Mesarya SK
|21
|9
|4
|8
|26
|17
|9
|31
|8.
|Göçmenköy İYSK
|21
|9
|4
|8
|27
|29
|-2
|31
|9.
|Türk Ocağı Limasol
|21
|9
|4
|8
|28
|33
|-5
|31
|10.
|Cihangir GSK
|21
|8
|6
|7
|34
|33
|1
|30
|11.
|Küçük Kaymaklı TSK
|21
|7
|8
|6
|23
|20
|3
|29
|12.
|Hamitköy ŞHSK
|21
|8
|5
|8
|29
|27
|2
|29
|13.
|Yenicami AK
|21
|6
|8
|7
|32
|30
|2
|26
|14.
|Baf Ülkü Yurdu
|21
|3
|6
|12
|15
|41
|-26
|15
|15.
|Binatlı YSK
|21
|2
|4
|15
|14
|46
|-32
|10
|16.
|Girne Halk Evi
|21
|1
|3
|17
|18
|56
|-38
|6
Aksa Süper Lig 22. Hafta programı:
Yenicami – Mağusa Türk Gücü
K.Kaymaklı – Girne Halk Evi
Merit. A. Yeşilova – Cihangir
Lefke – Doğan Türk Birliği
Mesarya – Binatlı
Yonpaş Dumlupınar – Hamitköy
Türk Ocağı – Göçmenköy
Baf Ülkü Yurdu – Gönyeli