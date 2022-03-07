MTG koptu gidiyor

Mağusa Türk Gücü konuk ettiği K.Kaymaklı karşısında geriye düşmesine karşın sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılarak en yakın takipçisiyle puan farkını 9’a yükseltti

Aksa Süper Lig’in 21. Hafta karşılaşmaları hafta sonu oynanan 8 maçla tamamlanırken, lider Mağusa Türk Gücü ile takipçileri arasındaki fark açılmaya devam ediyor.Mağusa Türk Gücü konuk ettiği K.Kaymaklı karşısında geriye düşmesine karşın sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılarak en yakın takipçisiyle puan farkını 9’a yükseltti. Kaymaklı ise bu mağlubiyet sonrasında play-out hattına geriledi.Liderin takipçilerinden Gönyeli şle Meri A. Yeşilova arasında oynanan karşılaşma beraberlikle sonuçlanınca zirveyle aradaki puan farkı daha da açılmış oldu.İkinci devreye iyi başlayarak şampiyonluk için umutlanan Doğan Türk Birliği arka arkaya aldığı kötü sonuçlara Baf Ülkü Yurdu ile golsüz berabere kalarak bir yenisini ekledi. Baf Ülkü Yurdu ise direk düşme hattından uzaklaşmak için önemli bir puanı hanesine yazdırdı.Üst sıralarda bulunan Lefke, konuk olduğu Binatlı’yı farklı mağlup ederek haftalar sonra galibiyetle tanışırken, Binatlı, ligde kalma umutlarını daha da azalttı.Son haftaların çıkışta ekibi Mesarya konuk olduğu ligde kalma umutları neredeyse tükenen Girne Halk Evi’ni farklı yenerek play-out hattından uzaklaştı.Play-out hattındaki Yenicami ise konuk ettiği istikrarsız bir çizgi çizen Türk Ocağı’nı mağlup ederek moral buldu.İkinci devreye kötü başladıktan sonra toparlanma sürecine giren Cihangir konuk ettiği ligin flaş ekiplerinden Yonpş Dumlupınar’ı 1-0 mağlup etmeyi başararak yükselişini sürdürdü.Haftanın zorlu bölge derbisinde Hamitköy konuk ettiği Göçmenköy’ü uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup ederek ikinci devredeki çıkışını perçimledi.Aksa Süper Lig’de bu hafta oynanan 8 karşılaşmanın sadece birini deplasman ekibi kazanırken, 5 maçı ev sahibi takımlar kazandı, 2 maç ise berabere sonuçlandı. Bu hafta kale ağları 27 kez havalandı ve maç başına 3,5 gol otalamasına ulaşıldı.Gol krallığı yarışında ise 14 golle Cihangir’den Lungelo Mishali liderliğini sürdürürken, onu 13 golle Mesarya’dan Remzi, 12 golle Lefke’den Kasım ve Dumlupınar’dan Weston takip ediyor.Ligin ikinci devresine kötü başlayan Cihangir takımı son 4 haftadır oynadığı maçları kaybetmezken, bu hafta son haftalarda çıkışta olan Dumlupınar’ı mağlup ederek kendine geldiHamitköy’ün son haftalardaki yükselişinde gerek attığı goller, gerekse asist ve mücadelesiyle önemli katkı koyan Rifat, Göçmenköy karşısında son dakikada attığı golle takımına üç puan getirerek haftanın yıldızı oldu.Lider MTG’nin başarılı hocası, konuk ettikleri K.Kaymaklı karşısında ilk devreyi 1-0 geride kapatmalarına karşın sahadan 3-1 galip ayrılmayı başardı.Özellikle devre arasında oyuncularına yaptığı konuşma ve oyuna müdahalesiyle haftanın teknik direktörü olmayı hak etti.Turgay Misk, oldukça zor ve stresli bir maç olan MTG – K.Kaymaklı mücadelesinde yerinde düdükler çalarak, yardımcılarıyla uyumlu bir yönetim ve skora etki etmeyecek kararlar vererek haftanın hakemi olmayı hak etti.Kasım (Lefke), Barkın (Cihangir), Asrın (Yenicami), Arif (MTG)Erdoğan(Baf Ü Yurdu), Halil (MTG), Bilal(Mesarya), Mehmet Erol (MTG) Kaan (Lefke), Barkın (Cihangir), Hascan(Yenicami), Arif (MTG), Rifat (Hamitköy), Kasım (Lefke), Remzi (Mesarya)Yenicami-Türk Ocağı : 4 – 2MağusaT.Gücü-K.Kaymaklı: 3 – 1Gönyeli-MeritA.Yeşilova 2 – 2Girne H.Evi-Mesarya 0 – 5Doğan T.Birliği-BafÜ.Yurdu 0 – 0Hamitköy-Göçmenköy 1 – 0Binatlı-Lefke 0 – 6Cihangir-Yonpaş Dumlupınar : 1 – 0Yenicami – Mağusa Türk GücüK.Kaymaklı – Girne Halk EviMerit. A. Yeşilova – CihangirLefke – Doğan Türk BirliğiMesarya – BinatlıYonpaş Dumlupınar – HamitköyTürk Ocağı – GöçmenköyBaf Ülkü Yurdu – Gönyeli