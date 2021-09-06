banner583
Türkiye, kritik virajda
Türkiye, kritik virajda
9 0
Dolandırıcılar yine iş başında
Dolandırıcılar yine iş başında
93 0
 
QR kodu almayan KKTC’ye gelemeyecek
QR kodu almayan KKTC’ye gelemeyecek
66 0
Dumlupınar’ın ikinci KTSYD Kupası mutluluğu
Dumlupınar’ın ikinci KTSYD Kupası mutluluğu
42 0
Hamitköy dayanışma gecesi, coşkulu geçti
Hamitköy dayanışma gecesi, coşkulu geçti
37 0
Netflix’te İzleyebileceğiniz En İyi 36 Film ve Dizi
Netflix’te İzleyebileceğiniz En İyi 36 Film ve Dizi
107 0
Dacia Jogger yüzünü gösterdi
Dacia Jogger yüzünü gösterdi
28 0
banner661

MTG kombine kartlarını satışa sundu

banner476

banner666
MTG kombine kartlarını satışa sundu
Süper Ligin son şampiyonu Mağusa Türk Gücü’nde (MTG) Koral Bozkurt başkanlığındaki yönetim kurulu, 2021 – 2022 futbol sezonu kombine kartlarını satışa sundu. Kombine kartları 600 TL karşılığında satışa sunuldu.
Mağusa Türk Gücü yönetiminden yapılan açıklamada “Şampiyon takımına sahip çık. 2021-2022 futbol sezonu kombine kartlarımız satışa sunuldu.Ev sahibi olduğumuz maçlarda geçerli olan bir sezonluk kombine kartlarına 0548 830 1945 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.”
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.