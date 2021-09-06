MTG kombine kartlarını satışa sundu

Süper Ligin son şampiyonu Mağusa Türk Gücü’nde (MTG) Koral Bozkurt başkanlığındaki yönetim kurulu, 2021 – 2022 futbol sezonu kombine kartlarını satışa sundu. Kombine kartları 600 TL karşılığında satışa sunuldu.

Mağusa Türk Gücü yönetiminden yapılan açıklamada “Şampiyon takımına sahip çık. 2021-2022 futbol sezonu kombine kartlarımız satışa sunuldu.Ev sahibi olduğumuz maçlarda geçerli olan bir sezonluk kombine kartlarına 0548 830 1945 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.”

