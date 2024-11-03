MTG, kendine geldi

Mağusa Türk Gücü, son iki haftada kaybettiği 5 puan sonrasında Yılmazköy Stadı’nda konuk olduğu Gönyeli’yi 5 – 0 gibi farklı skorla mağlup ederek kendine geldi

Hakemler: Evren Karademir, Buse Bağrıkara, Emre Çevikdal

Gönyeli: Hazar, Ahmet Can, Mahmut, Berkem, Malle(59.Dk Arseven), Ahmet Eser (59.Dk Kahraman), Mustafa Yaşınses, Doukara, İbrahim Çıdamlı (68.Dk Bayram), İbrahim Kaba(46.Dk Elvis), Azat (68.Dk Yusuf)

MTG: Ufuk, Bünyamin, Zihni, Sinan(20.Dk Doğukan)(59.Dk Hasan Evren), Nehir, Razak, Nevzat (59.Dk Atay), Opa(78.Dk Rashad), Erhun(78.Dk. Mehmet Erol), Emre Özsin, Şenol

Goller: 39.Dk Zihni,44 ve 45+2.Dk Opa, 65 ve 67.Dk Emre Özsin (MTG)



Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonu'nunyedinci haftamaçında Gönyeli, Mağusa Türk Gücü’nü(MTG) konuk etti.

Mustafa Üçöz Stadında oynanan Gönyeli – Mağusa Türk Gücü maçını Evren Karademir yönetti. Mağusa Türk Gücü, deplasmanda karşılaştığı Gönyeli’yi 5 – 0’lık farklı bir skorla mağlup ederek adeta gövde gösterisi yaptı.

Maça hızlı başlayan Mağusa Türk Gücü, üstün performansıyla ilk dakikalardan itibaren rakibi üzerinde baskı kurmayı başardı. Gol yollarında etkili olan ekip, hücum gücü ve organize oyunuyla Gönyeli karşısında fark yarattı.

12.Dk: Gönyeli atağında ceza alanı içerisinde oluşan karambolde topla buluşan İbrahim Çıdamlı'nın şutunda top kaleci Ufuk'tan geri geldi.

39.Dk: MTG'nin kullandığı köşe atışında topa iyi yükselen Zihni kafa vuruşunda topu filelere gönderdi. Gönyeli 0-1 MTG

44.Dk: MTG atağında topla buluşan Opa sol çaprazdan yaptığı vuruşunda topu filelere gönderdi. Gönyeli 0-2 MTG

45 2.Dk: MTG atağında Erhun çalımlarla sağdan topu rakip ceza alanına geldi ve topu sol kanatta bomboş durumdaki Opa'ya aktardı ve Opa vuruşunda topu filelere gönderdi.Gönyeli 0 – 3MTG

65.Dk: MTG'nin kullandığı köşe atışında Bünyamin'in indirdiği topu kaleci Hazar yumrukladı. Bu top Azat'ın önüne düştü.Azat topu uzaklaştırmak isterken top Emre Özsin'in önüne geldi ve onun vuruşunda top filelere gitti. Gönyeli 0-4 MTG

67.Dk: MTG atağında sağ kanatta topla buluşan Emre Özsin'in şutunda top filelere gitti. Gönyeli 0-5 MTG

Farklı galibiyetle birlikte Mağusa Türk Gücü taraftarına büyük sevinç yaşatırken, ligdeki iddiasını da bir kez daha ortaya koydu.

