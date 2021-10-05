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MTG, Karadağ’a hazırlanıyor

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MTG, Karadağ’a hazırlanıyor
Mağusa Türk Gücü, 2021 – 2022 AKSA Süper Lig sezonunun dördüncü hafta maçında Lefke ile deplasmanda karşılaşacak.
İlk galibiyetini üçüncü haftada Baf Ülkü Yurdu’na karşı 7 – 0’lık skorla alan sarı yeşilli takım, Karadağ’da oynayacağı Lefke Türk Spor Kulübü maçının hazırlıklarını Canbulat Stadında yaptığı idmanla sürdürdü.
 
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