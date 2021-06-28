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MTG kaptanına başarılı operasyon

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MTG kaptanına başarılı operasyon
Süper Lig'in son şampiyonu Mağusa Türk Gücü'nün başarılı ve tecrübeli futbolcusu Yasin Kurt bugün menisküs ameliyatı oldu.
Yasin Kurt'un ameliyatıyla ilgili Mağusa Türk Gücü'nün sosyal mecdya hesabından şu paylaşım yapıldı:
Başarılı sporcumuz Yasin Kurt bugün İstanbul Vital Hastanesinde Dr. Raşit Özcafer tarafından başarılı bir operasyon geçirdi en kısa zamanda aramıza dönmesi dileğiyle .
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