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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), üniversiteye kayıt yaptıracak olan yeni ve mevcut KKTC uyruklu öğrencilere yönelik uyguladığı harç indirim süresini 15 Ağustos Perşembe gününe kadar uzattı.
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), üniversiteye kayıt yaptıracak olan yeni ve mevcut KKTC uyruklu öğrencilere yönelik uyguladığı harç indirim süresini 15 Ağustos Perşembe gününe kadar uzattı.
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MTG, kaleyi sağlama aldı

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MTG, kaleyi sağlama aldı
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Mağusa Türk Gücü daha önce de kadrosunda bulunan ve şampiyonluklarda önemli paya sahip olan deneyimli kaleci Yusuf Yontar’ı yeniden renklerine bağladı.
2018-2022 yılları arasında üç sezon MTG forması giydikten sonra önce Göçmenköy’e ardından da Dem’s Construction Çanakkale’ye transfer olan Yontar, bonservisli olarak MTG’ye transfer oldu. Oyuncu kendisini yeniden Mağusa Türk Gücü futbolcusu yapan imzayı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda attı.
 
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