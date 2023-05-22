banner913
banner932
Efsane tank, yeniden hayat buldu
Efsane tank, yeniden hayat buldu
113 0
Haşim Girgin anı maçı Aslanköy’ün
Haşim Girgin anı maçı Aslanköy’ün
33 0
 
Yılmazköy zoru başardı
Yılmazköy zoru başardı
62 0
“Atatürk’ü her zaman iyi anlamak gerek”
“Atatürk’ü her zaman iyi anlamak gerek”
15 0
Çomunoğlu sülalesi bir araya geliyor
Çomunoğlu sülalesi bir araya geliyor
62 0
Şampiyon Melekler U15 Erkekler Ligi Şampiyonu Çamlıkspor
Şampiyon Melekler U15 Erkekler Ligi Şampiyonu Çamlıkspor
15 0
22’nci Kutlu Adalı Basın Ödülleri açıklandı
22’nci Kutlu Adalı Basın Ödülleri açıklandı
13 0
banner915

MTG kalesi 5 yıl daha Ufuk’a emanet

banner476

banner825
MTG kalesi 5 yıl daha Ufuk’a emanet
banner931
AKSA Süper Lig’in son şampiyonu Mağusa Türk Gücü, kalecisi Ufuk Şimşek ile sözleşme yeniledi. 2018-19 sezonunda sarı yeşilli ekibe transfer olan Şimşek ile beş yıllık sözleşme imzalandı. Mağusa Türk Gücü sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile anlaşmayı şu şekilde duyurdu:
 “Ufuk Şimşek beş yıl daha Mağusa Türk Gücümüzde
Başarılı kalecimiz Ufuk Şimşek kulüp başkanımız Koral Bozkurtla beş yıl daha anlaşıp 2028 yılına kadar Mağusa Türk Gücümüzün kalesini koruyacak.
Bu yıl en az golle kalesinde devleşen kalecimiz Ufuk Şimşeğe başarılı sezonlar diliyoruz.”
 
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.