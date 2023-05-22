MTG kalesi 5 yıl daha Ufuk’a emanet

AKSA Süper Lig’in son şampiyonu Mağusa Türk Gücü, kalecisi Ufuk Şimşek ile sözleşme yeniledi. 2018-19 sezonunda sarı yeşilli ekibe transfer olan Şimşek ile beş yıllık sözleşme imzalandı. Mağusa Türk Gücü sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile anlaşmayı şu şekilde duyurdu:

“Ufuk Şimşek beş yıl daha Mağusa Türk Gücümüzde

Başarılı kalecimiz Ufuk Şimşek kulüp başkanımız Koral Bozkurtla beş yıl daha anlaşıp 2028 yılına kadar Mağusa Türk Gücümüzün kalesini koruyacak.

Bu yıl en az golle kalesinde devleşen kalecimiz Ufuk Şimşeğe başarılı sezonlar diliyoruz.”



