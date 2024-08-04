MTG ilk hazırlık maçında galip

Takımların yeni sezona dair çalışmaları devam ederken, hazırlık maçlarına da start verdiler.
Şampiyon Mağusa Türk Gücü’nün antrenman sahası Garga Arena’da hafta sonu MTG ile Gençler Birliği ile oynadığı hazırlık maçını 3 - 1 kazandı.
MTG’nin golleri Bünyamin ve Hasan Celil Evren’den geldi. Gençler Birliği’nin tek gölünü Ernest kaydetti.
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