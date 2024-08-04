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MTG ilk hazırlık maçında galip

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Doğu buluşmasında son şampiyon Mağusa Türk Gücü ile L. Gençlerbirliği arasında oynanan hazırlık karşılaşmasını Mağusa Türk Gücü 3-1 kazandı

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MTG ilk hazırlık maçında galip
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Takımların yeni sezona dair çalışmaları devam ederken, hazırlık maçlarına da start verdiler.
Şampiyon Mağusa Türk Gücü’nün antrenman sahası Garga Arena’da hafta sonu MTG ile Gençler Birliği ile oynadığı hazırlık maçını 3 - 1 kazandı.
MTG’nin golleri Bünyamin ve Hasan Celil Evren’den geldi. Gençler Birliği’nin tek gölünü Ernest kaydetti.
 
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