MTG ikinci devrede kendine geldi

Stadyum: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Hakemler: İsmail Ercan, Emre Çevikdal, Necmi Bulut
Binatlı: Yunus, Abdullah, Arda, Nevzat Çayan (50.Dk Ali Özbahar), Kone, Mustafa Süzgen, Nazım (60.Dk Hasan), Mehmet Zaim, Fikri, Süleyman, Erdem (68.Dk Sertaç)
MTG: Yusuf, Uğur, Mehmet Gürlü (46.Dk Emre Özsin), Halil (46.Dk Emre Kuvvetlişahin), Pote, Adil, Sadık (90.Dk Lawrence), Mehmet Erol, Ünal, Bünyamin, Şenol
Goller: 2 ve 11.Dk Mustafa Süzgen,45+3.Dk Kone (Binatlı)- 48.Dk (P) ve 90+1.Dk Pote, 56.Dk Şenol,71.Dk Uğur,73.Dk Sadık, (MTG)
Niyazi ERGÜLEN
Süper Ligde Binatlı deplasmanında geriye düştüğü maçı kazanan Mağusa Türk Gücü, en yakın takipçisi ile puan farkını 11’e çıkararak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.
2.Dk: Binatlı’nın kazandığı frikiği kullanan Mustafa Süzgen’in vuruşunda top filelere gitti.Binatlı 1-0 MTG
11.Dk: Binatlı’nın aynı noktadan kazandığı serbest vuruşu yine Mustafa Süzgen kullandı ve vuruşunda bir kez daha topu filelere gönderdi. Binatlı 2-0 MTG
45+3.Dk: Binatlı atağında yapılan ortada iyi yükselen Kone kafa vuruşunda topu filelere gönderdi.Binatlı 3-0 MTG
46.Dk: MTG atağında ceza alanına gönderilen topa yükselen Pote savumanın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem İsmail Ercan penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Pote topu filelere gönderdi. Binatlı 3-1 MTG
56.Dk: MTG atağında kullanılan kornerde Şenol kafa vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. Binatlı 3-2 MTG
71.Dk: MTG atağında savunma arkasına sarkan Uğur’un vuruşunda savunma topu kale içerisinden uzaklaştırdı ancak hakem İsmail Ercan topun çizgiyi geçtiğini ifade ederek golü verdi. . Binatlı 3-3 MTG
73.Dk: MTG atağında altı pasın üzerinde topla buluşan Sadık’ın vuruşunda top filelere gitti. Binatlı 3-4 MTG
90+1.Dk: MTG atağında topla buluşan Pote aşırtma bir vuruşla topu filelere gönderdi.Binatlı 3-5 MTG
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