MTG ikinci devrede kendine geldi

Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü konuk olduğu Binatlı karşısında ilk devreyi 3-0 geride bitirdiği maçın ikinci devresinde kendine gelerek sahadan 5-3’lük galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı

: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: İsmail Ercan, Emre Çevikdal, Necmi Bulut: Yunus, Abdullah, Arda, Nevzat Çayan (50.Dk Ali Özbahar), Kone, Mustafa Süzgen, Nazım (60.Dk Hasan), Mehmet Zaim, Fikri, Süleyman, Erdem (68.Dk Sertaç): Yusuf, Uğur, Mehmet Gürlü (46.Dk Emre Özsin), Halil (46.Dk Emre Kuvvetlişahin), Pote, Adil, Sadık (90.Dk Lawrence), Mehmet Erol, Ünal, Bünyamin, ŞenolGoller: 2 ve 11.Dk Mustafa Süzgen,45+3.Dk Kone (Binatlı)- 48.Dk (P) ve 90+1.Dk Pote, 56.Dk Şenol,71.Dk Uğur,73.Dk Sadık, (MTG)Süper Ligde Binatlı deplasmanında geriye düştüğü maçı kazanan Mağusa Türk Gücü, en yakın takipçisi ile puan farkını 11’e çıkararak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.Binatlı’nın kazandığı frikiği kullanan Mustafa Süzgen’in vuruşunda top filelere gitti.Binatlı’nın aynı noktadan kazandığı serbest vuruşu yine Mustafa Süzgen kullandı ve vuruşunda bir kez daha topu filelere gönderdi.Binatlı atağında yapılan ortada iyi yükselen Kone kafa vuruşunda topu filelere gönderdi.MTG atağında ceza alanına gönderilen topa yükselen Pote savumanın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem İsmail Ercan penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Pote topu filelere gönderdi.MTG atağında kullanılan kornerde Şenol kafa vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi.MTG atağında savunma arkasına sarkan Uğur’un vuruşunda savunma topu kale içerisinden uzaklaştırdı ancak hakem İsmail Ercan topun çizgiyi geçtiğini ifade ederek golü verdi. .MTG atağında altı pasın üzerinde topla buluşan Sadık’ın vuruşunda top filelere gitti.: MTG atağında topla buluşan Pote aşırtma bir vuruşla topu filelere gönderdi.