banner583
Böyle sorumsuzluk olmaz
Böyle sorumsuzluk olmaz
19 0
Değirmenlik dağ yolunda feci kaza
Değirmenlik dağ yolunda feci kaza
497 0
 
“Teslimat” İspanya'dan birincilikle döndü
“Teslimat” İspanya'dan birincilikle döndü
40 0
Manchester United, Jadon Sancho'yu transfer etti
Manchester United, Jadon Sancho'yu transfer etti
16 0
Hem Hafif Hem Lezzetli
Hem Hafif Hem Lezzetli
37 0
Cimnastikçiler, geceyi aydınlattılar
Cimnastikçiler, geceyi aydınlattılar
55 0
Klasiklerden Asya’ya büyük destek
Klasiklerden Asya’ya büyük destek
76 0
banner661
banner682

MTG genel kurul tarihini belirledi

banner476

banner666
MTG genel kurul tarihini belirledi
Mağusa Türk Gücü'nde artan korina virüs vakalardan dolayı ertelenen ilağan genel kurulun tarihi açıklandı.
Mağusa Türk Gücü olağan genel kurulu 5 Ağustos 2021 Perşembe günü saat:18:00’de kulüp lokalinde gerçekleştirilecek.
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.