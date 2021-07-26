MTG genel kurul tarihini belirledi

Mağusa Türk Gücü'nde artan korina virüs vakalardan dolayı ertelenen ilağan genel kurulun tarihi açıklandı.
Mağusa Türk Gücü olağan genel kurulu 5 Ağustos 2021 Perşembe günü saat:18:00’de kulüp lokalinde gerçekleştirilecek.
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