MTG gençlerinin, teknik heyeti değişmedi

Mağusa Türk Gücü’nde 2021 – 2022 sezonuna yönelik çalışmalar sürerken, A2 Takımının teknik heyeti belirlendi.

Mağusa Türk Gücü Futbol A2 Takımını 2019 – 2020 sezonunda U21Süper Lig şampiyonluğunda şampiyonluğuna taşıyan Kamil Arifoğlu ve Kemal Okta ikilisi ile yeni sezon için sözleşme yenilendi.

Mağusa Türk Gücü Futbol A2 Takımını 2021 – 2022 futbol sezonuna da Kamil Arifoğlu –Kemal Okta yönetiminde girecek.



