MTG gençlerinin, teknik heyeti değişmedi

Mağusa Türk Gücü’nde 2021 – 2022 sezonuna yönelik çalışmalar sürerken, A2 Takımının teknik heyeti belirlendi.
Mağusa Türk Gücü Futbol A2 Takımını 2019 – 2020 sezonunda U21Süper Lig şampiyonluğunda şampiyonluğuna taşıyan Kamil Arifoğlu ve Kemal Okta ikilisi ile yeni sezon için sözleşme yenilendi.
Mağusa Türk Gücü Futbol A2 Takımını 2021 – 2022 futbol sezonuna da Kamil Arifoğlu –Kemal Okta yönetiminde girecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.