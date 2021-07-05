banner583
banner676
Supermotoda birincilikler Çavuşgil ve Çakır’ın
Supermotoda birincilikler Çavuşgil ve Çakır’ın
8 0
Serpil ile Ali’nin mutlulukları yüzlerine yansıdı
Serpil ile Ali’nin mutlulukları yüzlerine yansıdı
370 0
 
Vadili’de Cimnastik coşkusu yaşandı
Vadili’de Cimnastik coşkusu yaşandı
44 0
Audi Quattro S1 elektriklenerek dönüyor
Audi Quattro S1 elektriklenerek dönüyor
24 0
Bile bile zehir soluyoruz
Bile bile zehir soluyoruz
51 0
GG çocuklar için devrede
GG çocuklar için devrede
38 0
Karavancılar Büyükkonuk Belediyesi’nden temizlik bekliyor
Karavancılar Büyükkonuk Belediyesi’nden temizlik bekliyor
112 1
banner661
banner682

MTG gençlerinin, teknik heyeti değişmedi

banner476

banner666
MTG gençlerinin, teknik heyeti değişmedi
Mağusa Türk Gücü’nde 2021 – 2022 sezonuna yönelik çalışmalar sürerken, A2 Takımının teknik heyeti belirlendi.
Mağusa Türk Gücü Futbol A2 Takımını 2019 – 2020 sezonunda U21Süper Lig  şampiyonluğunda şampiyonluğuna taşıyan Kamil Arifoğlu ve Kemal Okta ikilisi ile yeni sezon için sözleşme yenilendi.
Mağusa Türk Gücü Futbol A2 Takımını 2021 – 2022 futbol sezonuna da Kamil Arifoğlu –Kemal Okta yönetiminde girecek.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.