MTG, Gençler’i farklı yendi

Aksa Liglerinde mücadele eden takımlarımız 2022-23 futbol sezonu için yaptıkları hazırlık çalışmaları çerçevesinde ilk hazırlık maçlarını da hafta sonundan itibaren oynamaya başladılar.
Bu çerçevede Aksa Süper Ligin geride kalan son 2 sezonun şampiyonu Mağusa Türk Gücü(MTG) ilk hazırlık maçını Cumartesi günü dost takımı 1. Lig ekibi Pera Gençler Birliği’yla yaptı.
Kaplıca Emre Genç Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı yeşilliler 4-1 kazandı. Karşılaşmada MTG’de galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Eray Vudalı, 15 ve 23. dakikada Mustafa Salk’ın ve 40. Emre Özsin’in atarak ilk devreyi 4-0 önde bitirdi.
İkinci devrede ise Pera Gençler Birliği takımından Yekta Polat attığı golle karşılaşma 4-1 tamamlandı.
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