banner762
banner815
Cimnastikçiler bir inci gibi parladılar
Cimnastikçiler bir inci gibi parladılar
11 0
Kaplıca Karadeniz 61’in inadı tuttu
Kaplıca Karadeniz 61’in inadı tuttu
31 0
 
Famagusta Cup’ta Kapalı Maraş şampiyonları KKTC
Famagusta Cup’ta Kapalı Maraş şampiyonları KKTC
27 0
Doğan, GG’yi 3 golle geçti
Doğan, GG’yi 3 golle geçti
92 0
İskele Belediyesi Deniz Festivali sürüyor
İskele Belediyesi Deniz Festivali sürüyor
35 0
Galatasaray'dan arka arkaya transfer bombaları
Galatasaray'dan arka arkaya transfer bombaları
67 0
Alpine'den elektrikli A110 konsepti
Alpine'den elektrikli A110 konsepti
18 0
banner797

MTG, Gençler’i farklı yendi

banner476

Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü yeni sezonun ilk hazırlık maçında Pera Gençler Birliği’yle karşılaştı. Kaplıca Emre Genç Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı yeşilliler 4-1 kazandı

banner825
MTG, Gençler’i farklı yendi
Aksa Liglerinde mücadele eden takımlarımız 2022-23 futbol sezonu için yaptıkları hazırlık çalışmaları çerçevesinde ilk hazırlık maçlarını da hafta sonundan itibaren oynamaya başladılar.
Bu çerçevede Aksa Süper Ligin geride kalan son 2 sezonun şampiyonu Mağusa Türk Gücü(MTG) ilk hazırlık maçını Cumartesi günü dost takımı 1. Lig ekibi Pera Gençler Birliği’yla yaptı.
Kaplıca Emre Genç Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı yeşilliler 4-1 kazandı. Karşılaşmada MTG’de galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Eray Vudalı, 15 ve 23. dakikada Mustafa Salk’ın ve 40. Emre Özsin’in atarak ilk devreyi 4-0 önde bitirdi.
İkinci devrede ise Pera Gençler Birliği takımından Yekta Polat attığı golle karşılaşma 4-1 tamamlandı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.