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MTG Futbol Akademisi boş durmuyor

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MTG Futbol Akademisi boş durmuyor
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Ülkemizin en faal futbol akademilerinden biri olan MTG Futbol Akademisi bu hafta sonu yine bir futbol şenliğine imza atacak.
Velocity Esate Emlak Danışmanlığı Turgut Yenağralı Ana Sponsorluğunda gerçekleşecek olan futbol turnuvasında yine 4 yaş kategorisinde kıyasıya mücadeleler sergilenecek.
Katılacak Olan Takımlar
2 Kasım Cumartesi günü saat 09.00’da Canbulat Stadı’nda başlayacak olan futbol şenliğine ev sahibi Mağusa Türk Gücü dışında Göçmenköy, Gönyeli,       1461 İskele Trabzon ve Perçinci Futbol Okulu katılacak.
 
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