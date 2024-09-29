MTG evinde çok farklı

Mağusa Türk Gücü konuk ettiği Karşıyaka’yı 4-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapadı

Stad: Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Hakan Gök, Hasan Baldan

MTG: Ufuk, Erhun, Mehmet Gürlü, Emre Özsin (Hasan Celil Evren), Abdoul Razak, Emre Kuvvetlişahin (Sinan Öğüt), Bünyamin, Nevzat (Nehir), Rashad Muhammed (Opa N’Guette), Şenol Şöför (Atay) , Zihni

Karşıyaka: Eren Can, Eyüp, Ceylan, Siboniso Lungelo Mishali, Tahir (Tacettin Köse), Mahfou Kande, Furkan, Lawrence Ogbe (Mehmet Yardımcı), James Arong (Muhammet Emin), Aykan (Mehmet Tekin), Bahadır (İbrahim Güder).

Goller:13. Dk. Şenol, 58. Ve 89. Dk. Opa N’guette, 83. Dk. (P) Hasan Celil (MTG)



Aksa Süper Ligi ikinci hafta maçında Mağusa Türk Gücü, Karşıyaka'yı konuk etti.

13. dakikada gelişen Mağusa Türk Gücü atağında Şenol'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Karşılamanın ilk yarısı 1-0 MTG'nin üstünlüğünde tamamlandı.

57. dakikada gelişen MTG atağında ceza sahası içine yapılan ortaya Opa N'Guette kafa vurdu ve topu filelere göndererek takımını 2-0 öne geçirdi.

82. dakikada gelişen MTG atağında ceza sahası içinde Altay'ın Hasan Celil Evren'e yaptığı hareketi faul olarak değerlendiren hakem Kerem Eran penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Hasan Celil Evren skoru 3-0 yaptı.

85. dakikada ceza sahası içinde Nehir'in kafa vuruşu üst direkten döndü.

89. dakikada MTG atağında soldan Erhun'un pasında Opa N'Guette yatarak vurdu ve topu filelere göndererek skoru 4-0'a getirdi.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Mağusa Türk Gücü konuk ettiği Karşıyaka karşısında 4-0 galip gelerek ikinci haftayı da 3 puanla kapadı.

