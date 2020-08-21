MTG efsanesini uğurladı

Necati KÜLAHLILAR

Mağusa Türk Gücü efsanelerinden olan ve dün hayatını kaybeden Nafi Demir bugün defnedildi.

Nafi Demir için Mağusa Türk Gücü kulübünde bir cenaze töreni düzenlendi. Mağusa Türk Gücü kulübü, Ultra Crows ve Mesarya kulübünün de Nafi Demir için çelenk hazırlattığı törende Nafi Demir ile ilgili konuşma yapılıp dua okundu. Nafi Demir kulüpteki törenin ardından defnedildi.