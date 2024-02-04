MTG, dost dinlemedi

Mağusa Türk Gücü, Pera L. Gençler Birliği’ni golcüleri Dinopeter 2, Erhun ve Şenol’un 2 golleriyle 5 farkla mağlup ederek lideri takibini sürdürdü. Önemli eksiklerle maça çıkan Pera L.Gençler Birliği ise farklı kaybederek play out hattında kaldı

Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük StadıTufan Çerçioğlu, Cenk Özfuttu, Yusufcan DönderUfuk, Mehmet Gürlü, Yusuf Beyazi, Emre Özsin, Mustafa Salk, Uğur, Erhun, Bünyamin, Nevzat, Şenol, DinopeterTolga, Moafi, Gabriel, Mapuku, Abdulaziz, Mustafa İnanç, Osman, Galip, Serhat, Mehmet Ali: 12 ve 82.Dk Dinopeter, 44 ve 72.Dk Şenol, 47.Dk Erhun (MTG)Mağusa Türk Gücü, Pera L. Gençler Birliği maçını rahat geçti, puan farkının açılmasına izin vermedi.Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Süper Ligde 17. hafta maçında Mağusa Türk Gücü (MTG), Larnaka Gençler Birliği’ni konuk etti. Dr Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan ve Tufan Çerçioğlu’nun yönettiği karşılaşma baştan sona Mağusa Türk Gücü üstünlüğünde geçti.Maça hızlı başlayan Mağusa Türk Gücü, Dinopeter ve Şenol’un golleriyle ilk devreyi 2 – 0 önde tamamladı. İkinci devreye de etkili başlayan Mağusa Türk Gücü, 47’de Erhun’un golüyle skoru 3 – 0 yaparken Şenol ve Dinopeter’in golleriyle maçı 5 – 0 galip tamamladı.Foto:MTGAKSA Süper Lig Puan Tablosu