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MTG, dost dinlemedi

Mağusa Türk Gücü, Pera L. Gençler Birliği’ni golcüleri Dinopeter 2, Erhun ve Şenol’un 2 golleriyle 5 farkla mağlup ederek lideri takibini sürdürdü. Önemli eksiklerle maça çıkan Pera L.Gençler Birliği ise farklı kaybederek play out hattında kaldı

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MTG, dost dinlemedi
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Stadyum: Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı
Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Cenk Özfuttu, Yusufcan Dönder
MTG: Ufuk, Mehmet Gürlü, Yusuf Beyazi, Emre Özsin, Mustafa Salk, Uğur, Erhun, Bünyamin, Nevzat, Şenol, Dinopeter
Pera L.Gençler Birliği: Tolga, Moafi, Gabriel, Mapuku, Abdulaziz, Mustafa İnanç, Osman, Galip, Serhat, Mehmet Ali
Goller: 12 ve 82.Dk Dinopeter, 44 ve 72.Dk Şenol, 47.Dk Erhun (MTG)
 
Mağusa Türk Gücü, Pera L. Gençler Birliği maçını rahat geçti, puan farkının açılmasına izin vermedi.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Süper Ligde 17. hafta maçında Mağusa Türk Gücü (MTG), Larnaka Gençler Birliği’ni konuk etti. Dr Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan ve Tufan Çerçioğlu’nun yönettiği karşılaşma baştan sona Mağusa Türk Gücü üstünlüğünde geçti.
Maça hızlı başlayan Mağusa Türk Gücü, Dinopeter ve Şenol’un golleriyle ilk devreyi 2 – 0 önde tamamladı. İkinci devreye de etkili başlayan Mağusa Türk Gücü, 47’de Erhun’un golüyle skoru 3 – 0 yaparken Şenol ve Dinopeter’in golleriyle maçı 5 – 0 galip tamamladı.
 
Foto:MTG
 
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Cihangir GSK 17 16 1 0 44 12 32 49
2. Mağusa Türk Gücü 17 15 0 2 67 14 53 45
3. Tremeşeli H. Dumlupınar TSK 17 14 1 2 54 20 34 43
4. Doğan Türk Birliği 16 9 3 4 34 19 15 30
5. Göçmenköy İYSK 17 9 3 5 32 20 12 30
6. Miracle Karşıyaka ASK 17 7 6 4 33 28 5 27
7. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 17 8 1 8 36 36 0 25
8. Yenicami AK 16 7 2 7 34 36 -2 23
9. Çetinkaya TSK 17 6 3 8 31 30 1 21
10. Alsancak Yeşilova SK 17 6 2 9 27 29 -2 20
11. Mesarya SK 17 6 0 11 19 35 -16 18
12. Lefke TSK 17 5 2 10 16 30 -14 17
13. Pera L. Gençler Birliği SK 17 5 2 10 27 47 -20 17
14. Küçük Kaymaklı TSK 17 3 2 12 22 43 -21 11
15. Yeniboğaziçi DSK 17 2 1 14 22 62 -40 7
16. Türk Ocağı Limasol 17 1 3 13 21 58 -37 6
 
 
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