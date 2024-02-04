MTG, dost dinlemedi

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Cenk Özfuttu, Yusufcan Dönder
MTG: Ufuk, Mehmet Gürlü, Yusuf Beyazi, Emre Özsin, Mustafa Salk, Uğur, Erhun, Bünyamin, Nevzat, Şenol, Dinopeter
Pera L.Gençler Birliği: Tolga, Moafi, Gabriel, Mapuku, Abdulaziz, Mustafa İnanç, Osman, Galip, Serhat, Mehmet Ali
Goller: 12 ve 82.Dk Dinopeter, 44 ve 72.Dk Şenol, 47.Dk Erhun (MTG)
Mağusa Türk Gücü, Pera L. Gençler Birliği maçını rahat geçti, puan farkının açılmasına izin vermedi.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Süper Ligde 17. hafta maçında Mağusa Türk Gücü (MTG), Larnaka Gençler Birliği’ni konuk etti. Dr Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan ve Tufan Çerçioğlu’nun yönettiği karşılaşma baştan sona Mağusa Türk Gücü üstünlüğünde geçti.
Maça hızlı başlayan Mağusa Türk Gücü, Dinopeter ve Şenol’un golleriyle ilk devreyi 2 – 0 önde tamamladı. İkinci devreye de etkili başlayan Mağusa Türk Gücü, 47’de Erhun’un golüyle skoru 3 – 0 yaparken Şenol ve Dinopeter’in golleriyle maçı 5 – 0 galip tamamladı.
Foto:MTG
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Cihangir GSK
|17
|16
|1
|0
|44
|12
|32
|49
|2.
|Mağusa Türk Gücü
|17
|15
|0
|2
|67
|14
|53
|45
|3.
|Tremeşeli H. Dumlupınar TSK
|17
|14
|1
|2
|54
|20
|34
|43
|4.
|Doğan Türk Birliği
|16
|9
|3
|4
|34
|19
|15
|30
|5.
|Göçmenköy İYSK
|17
|9
|3
|5
|32
|20
|12
|30
|6.
|Miracle Karşıyaka ASK
|17
|7
|6
|4
|33
|28
|5
|27
|7.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|17
|8
|1
|8
|36
|36
|0
|25
|8.
|Yenicami AK
|16
|7
|2
|7
|34
|36
|-2
|23
|9.
|Çetinkaya TSK
|17
|6
|3
|8
|31
|30
|1
|21
|10.
|Alsancak Yeşilova SK
|17
|6
|2
|9
|27
|29
|-2
|20
|11.
|Mesarya SK
|17
|6
|0
|11
|19
|35
|-16
|18
|12.
|Lefke TSK
|17
|5
|2
|10
|16
|30
|-14
|17
|13.
|Pera L. Gençler Birliği SK
|17
|5
|2
|10
|27
|47
|-20
|17
|14.
|Küçük Kaymaklı TSK
|17
|3
|2
|12
|22
|43
|-21
|11
|15.
|Yeniboğaziçi DSK
|17
|2
|1
|14
|22
|62
|-40
|7
|16.
|Türk Ocağı Limasol
|17
|1
|3
|13
|21
|58
|-37
|6