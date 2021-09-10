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MTG'den Süper başlangıç

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MTG'den Süper başlangıç
Futbolda yaklaşık 1 yıl aradan sonra oynanan ilk resmi maç olan Süper Kupa mücadelesinde Mağusa Türk Gücü rakibi Yenicami'yi 4-0 mağlup ederek sezona kupayla başladı.
Normal süresi 0-0 tamamlanan karşılaşmanın uzatma dakikalarında Mağusa Türk Gücü bulduğu gollerle kupanın sahibi oldu.
 
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