MTG'den Süper başlangıç

Futbolda yaklaşık 1 yıl aradan sonra oynanan ilk resmi maç olan Süper Kupa mücadelesinde Mağusa Türk Gücü rakibi Yenicami'yi 4-0 mağlup ederek sezona kupayla başladı.

Normal süresi 0-0 tamamlanan karşılaşmanın uzatma dakikalarında Mağusa Türk Gücü bulduğu gollerle kupanın sahibi oldu.

