MTG 'de hedef 11. şampiyonluk

Necati KÜLAHLILAR
Aksa Süper Ligi’nde 18.hafta hafta geride kalırken lider Mağusa Türk Gücü 38 puanla Doğan Türk Birliği’nin önünde zirvede yer alıyor.
Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu yaptığı açıklamada sezon başında koydukları hedefin 11. şampiyonluk olduğuna vurgu yaptı.
Şu an 4 puan farkla lider olduklarını ve önümüzdeki günlerde hem kupa hem de ligde zorlu maçlar oynayacaklarını ifade eden Oraloğlu “Ama Mağusa Türk Gücü olarak ana hedefimiz kazanmak. Öncelikle futbolcularımız ve teknik ekip olarak her çıktığımız maçta hedefimiz ayni. Taraftarlarımız bizim her zaman yanımızda olduğunu biliyoruz. İnşallah sezon sonunda 11.şampiyonluğa ulaşırız” dedi.
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