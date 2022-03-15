MTG'de Arif sezonu kapattı

Süper Lig’de geçtiğimiz hafta sonu Mağusa Türk Gücü’nün konuk olduğu Yenicami karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan MTG yıldız futbolcusu Arif’in diz iç yan bağlarında yırtık olduğu tespit edildi

Mağusa Türk Gücü'nün yıldız oyuncusu Arif Uysal sakatlandı.

Yenicami maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Arif'in diz iç bağlarında yırtık olduğu tespit edildi. Arif'in ameliyat olacağı ve büyük olasılıkla bu sezonu kapattığı öğrenildi.

Arif Uysal sakatlığını sosyal medya hesabından şöyle duyurdu.

“Talihsizliklerle başladığım bu sezona bir yenisi daha eklendi ve cumartesi günü oynanan Yenicami maçında diz iç bağlarım yırtılmıştır. Bu surecte yanımda olup, arayıp soran herkese çok tesekkur ederim. Bu yolda her seferinde daha da güçlü bir şekilde mücadele edeceğim. Pes etmek yok!”

