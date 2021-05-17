MTG çalışmalara başladı

KTFF Süper Lig'in son şampiyonu Mağusa Türk Gücü (MTG) yeni sezon çalışmalarında bugün yaptığı ilk antrenmanla başladı.Mağusa ekibi MTG, teknik direktör Ali Oraloğlu ile yardımcı antrenörleri eşliğinde ilk antremanını Bedis Ormanı parkurunda yaptığı bildirildi.İlk antrenmana Başkan Koral Bozkurt'ta katılarak futbolculara kısa bir konuşma yaptı.Yapılan ilk antremanla ilgili Mağusa Türk Gücü'nün sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:"Hedeflerimize kaldığımız yerden devam