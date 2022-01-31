MTG bıraktığı yerden devam

Süper Lig’de ilk devreyi lider tamamlayan, son şampiyon Mağusa Türk Gücü ikinci devrenin açılış maçında Mağusa derbisinde Dumlupınar’ı mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Liderin takipçisi Doğan Tük Birliği ise zorlu Cihangir deplasmanından galibiyetle ayrılarak 2. sıraya yükseldi.Merit A. Yeşilova ise evinde Yenicami karşısında bir puanı zor kurtararak 4. sırayagerilerken, Gönyeli devreye yine galibiyetle başlayarak 3. Sıraya yükselerek zirve inadını sürdürdü.Ligin alt sıralarında ise Hamitköy son dakikalarda aldığı mucize galibiyetle doğrudan düşme hattından iyice uzaklaşırken, dipteki Baf Ülkü Yurdu ile Girne Halk Evi haftayı birer puanla kapatarak son iki sırayı paylaştılar.İkinci devrenin ilk haftasında kale ağları 18 kez havalanırken, 3 maçı deplasman takımları, bir maçı ev sahibi takım kazanırken 3 maç ise beraberlikle tamamlandı.Ligin ikinci devresine güçlü takımlardan Cihangir deplasmanında başlayan Doğan Türk Birliği takımı bu maçı kazanmasını bilerek lideri takibini sürdürdüGönyeli takımına devre arasında transfer olan yabancı futbolcu SampsonAgoha takımının Türk Ocağı deplasmanından galibiyeti getiren gollerden ikisini atarak önemli katkı yaptıZorlu Yonpaş Dumlupınar – Mağusa Türk Gücü maçında neredeyse hatasız bir maç çıkararak haftanın hakemi olduGönyeli’nin genç teknik direktörü Serkan Önet, ikinci devrenin ilk maçında takımının zorlu Türk Ocağı deplasmanından net skorla 3-0’lık galibiyetle dönmesinde takımı iyi organize etmesiyle etkili olduFeyyaz (GHE) Adil (MTG) Billy (DTB) Pote(MTG)Yusuf (MTG), Talat(Gönyeli), Ahmet Sönmez(DTB),Bünyamiz(MTG) Mustafa Salk (MAY) Adil (MTG),Mustafa Yorulmaz (BÜY), Fırat(Yenicami) Toykan(Hamitköy), Agoha(Gönyeli)Pote (MTG)Cihangir-Doğan T.Birliği: 1 – 2BafÜ.Yurdu-K.Kaymaklı: 0 – 0Göçmenköy-Girne H.Evi 1 – 1MeritA.Yeşilova-Yenicami: 2 - 2Yonpaş Dumlupınar-MağusaT.Gücü: 1- 2Türk Ocağı-Gönyeli: 0 – 3Hamitköy-Binatlı: 2 – 1Lefke-Mesarya: 0 – 0O G B M A Y AV P1. Mağusa Türk Gücü 16 10 2 4 45 20 25 322. Doğan Türk Birliği 16 9 4 3 29 18 11 313. Gönyeli SK 16 9 4 3 22 14 8 314. Merit Alsancak Yeşilova SK 16 8 6 2 34 23 11 305. Lefke TSK 16 8 5 3 20 15 5 296. Türk Ocağı Limasol 16 8 3 5 24 21 3 277. Küçük Kaymaklı TSK 16 6 6 4 19 14 5 248. Göçmenköy İYSK 16 7 3 6 23 27 -4 249. Cihangir GSK 16 6 4 6 28 26 2 2210. Yonpaş Dumlupınar TSK 16 6 3 7 27 18 9 2111. Mesarya SK 16 6 3 7 13 13 0 2112. Yenicami AK 16 4 7 5 24 23 1 1913. Hamitköy ŞHSK 16 5 4 7 19 21 -2 1914. Binatlı YSK 16 2 2 12 12 34 -22 815. Baf Ülkü Yurdu 16 1 5 10 9 35 -26 816. Girne Halk Evi 16 1 3 12 15 41 -26 6K.Kaymaklı – LefkeBinatlı - GöçmenköyGirne H.Evi – Yonpaş DumlupınarMesarya – Türk OcağıYenicami – Baf Ülkü YurduMağusaT.Gücü – Mer.t A. YeşilovaGönyeli – CihangirDoğan T.Birliği - Hamitköy