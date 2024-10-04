MTG, attıkça coştu

Süper Ligin 3. Haftasının açılış maçında Mağusa derbisin de karşı karşıya gelen T.H. Dumlupınar ile Mağusa Türk Gücü arasındaki mücadeleyi MTG 6 – 1 kazanarak 3’te 3 yaparak liderliğe yükseldi

Stat: Mağusa Dr. Fazıl Küçük StadıHakemler: Osman Özpaşa, Abdülkadir Karadağ, Burak YiğitTremeşeli H. Dumlupınar: Ali, Olcay, Orhan, Joseph(Berk Güçlücan), Arda, Nazım(Osman), Hikmet, Berk(Lawal(Mehmet)), Mehmet Altın, Mert, AdjesaMağusa T. Gücü: Ufuk, Zihni, Emre Kuvvetlişahin(Doğukan), Mehmet, Abdoul Razak(Nehir), Erhun, Nevzat, Bünyamin, Emre Özsin(Rashad), Şenol(Atay), Opa Nguette(Hasan Celil).Golle: Dk. 68 Mert (T.H. Dumlupınar), Dk. 25, 45+4 (Pen.), Dk. 58 Şenol, Dk. 54 ve 62 Opa Nguette Dk. 76 Erhun (MTG)Süleyman Göktaş Sezonu Aksa Süper Ligin 3. Haftasının açılışı maçında T. H. Dumlupınar ile Mağusa Türk Gücü Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı MTG 6 – 1 gibi farklı skorla kazandı.Karşılaşmaya daha iyi başlayan Dumlupınar oldu.Dk. 22 Dumlupınar atağında MTG ceza sahası önünde topla Mehmet Altın’ın çapraz pozisyonda şutunda kaleci Ufuk topu çıkardı. Dönen topla buluşan Adjessa’nın vuruşunu yine kaleci Ufuk çıkardı.Dk. 25 MTG’nin sol kanattan gelişen atağında Emre Özsin Dumlupınar ceza sahasına girerken yerden ortasında Dumlupınar defansından seken topla 6 pas üzerinde buluşan Şenol Şoför dönerek şutunda topu ağlara gönderdi. 0 – 1Dk. 45+2 Hızlı gelişen MTG atağında Dumlupınar ceza sahası önünde topla buluşan Erhun’un sert şutunu kaleci Ali çıkardı. Dönen topla buluşan Opa’nın vuruşunda top ağlara gitti ancak yan hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasıyla gol iptal oldu.Dk. 45+3 Dumlupınar defansının uzaklaştıramadığı topla ceza alanında buluşan Emre Özsin defansın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Osman Özpaşa penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Şenol topu ağlara göndererek ilk yarının skorunu belirledi. 0 – 2İkinci devreye de iyi başlayan Mağusa Türk Gücü golü de erken buldu.Dk. 54 MTG atağında orta alanda topla buluşan Erhun, Dumlupınar ceza sahası önüne yaklaşarak müthiş şutunda kaleci Ali’den seken topla buluşan Opa topu ağlara gönderdi. 0 – 3Dk. 58 MTG’nin hızlı gelişen atağında Emre Özsin’in pasıyla defans arkasında topla buluşan Şenol topu kalecinin altından ağlara göndererek skoru 0 – 4 yaptı.Dk. 62 Sol kanattan gelişen MTG atağında Opa topla birlikte hızla Dumlupına ceza alanına girerek kaleci Ali’yle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ters köşeden ağlara gönderdi. 0 – 5Dk. 68 Dumlupınar’ın ender gelişen atağında MTG ceza alanı önünde topla buluşan Adjesa’nın şutunda kaleci Ufuk’un çıkardığı topla buluşan Mert önünü boşaltarak şlutunda topu ağlara göndererek skoru 1 – 5 yaptı.Dk. 75 MTG atağında sağ kanatta topla buluşan Şenol’un Dumlupınar ceza sahası içine yaptığı ortada boşta kalan Erhun topa ayak koyarak ağlara gönderdi. 1 – 6Geriye kalan dakikalarda he iki takım ın çabası başka gol getirmeyince maç Dumlupınar 1 – Mağusa T. Gücü 6 şeklinde tamamlandı.Bu skorla MTG 3’te 3 yaparak 9 puanla liderliğe yükseldi.