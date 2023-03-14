MTG arayı açıyor

AKSA SÜPER LİG 20. HAFTA PANORAMASIAksa Süper Ligin 20. Haftası bir maç dışında tamamlanırken, lider Mağusa Türk Gücü, farklı kazandığı haftada en yakın takipçisi Cihangir’in mağlup olmasıyla puan farkını açarak liderliğini sürdürdü.20. haftada Mesarya – Göçmenköy maçının ertelenmesi nedeniyle 6 maç oynanırken, Lig lideri MTG konuk olduğu Gençlik Gücü’nü 4- 0 mağlup ederek kupa maçı öncesinde hem moral buldu hem de ligde puan farkını açtı. Liderin takipçisi Cihangir ise konuk ettiği Yenicami karşısında beklenmedik bir mağlubiyet alarak zirve yarışında büyük bir yara alırken, kupa maçı öncesinde de morallerini bozdu.Haftanın en farklı galibiyetini Doğan Türk Birliği konuk ettiği Gönyeli’yi 5 – 0’lık skorla alırken, Türk Ocağı konuk olduğu Çetinkaya’yı 3 – 0 mağlup ederek hem rakibini altına aldı hem de play-out hattının üzerine çıktı.Bu hafta oynanan 6 maçın 3 tanesini deplasman takımları, ikisini ev sahipleri kazanırken, bir maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu haftaki maçlarda kale ağları 20 kez havalanırken sadece Lefke – Yeşilova maçı golsüz tamamlandı.Ligde gol krallığı yarışında zirvede bulunan Cihangir futbolcusu MuhittinTümbül attığı iki penaltı golüyle gol sayısını 23’e çıkarırken, takipçisi Yenicami’denBadaraSylla da 2 gol atarak gol sayısını 16 yaptı. Mağusa Türk Gücü’nün golcü ismi Pote de bu hafta 2 gol atarak gol sayını 14 yaptı.Süper Ligin 20. Haftasında oynanan 6 maçta toplam 19 sarı kart gösterilirken, iki de kırmızı kart çıktı. Bu hafta Gençlik Gücü – MTG maçında kart gösterilmedi.Süper Lig’de 10 haftadır mağlup olmayan ve zirve için iddialı duruma gelen Cihangir deplasmanından 3-1’lik galibiyetle dönerek Cihangir’in yenilmezlik serisini bitiren Yenicami haftanın takımı olmayı hak etti.Yenicam’nin, zorlu Cihangir deplasmanından galibiyetle döndüğü haftada golcü ismi BadaraSyla attığı 2 gol ve oynadığı iyi futbolla haftanın futbolcusu oldu.Play-out hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada konuk olduğu Çetinkaya’yı mağlup eden Türk Ocağı’nda teknik direktör Ahmet Dedekorkut, takımını maça iyi hazırlayarak ve rakibini iyi analiz ederek gerekli önemleri almayı bildi ve galip gelmeyi başardı.Gençlik Gücü – MTG arasında oynanan karşılaşmada yerinde kararları, oyunu kesmemesi ve maçı kart göstermeden tamamlaması nedeniyle Utku Hamamcıoğlu haftanı hakemi olmayı hak etti.Türkkan Delideniz(Y.Dumlupınar), Ertaç Taşkıranlar(Türk Ocağı), Arda Metin(DTB), MichealPote(MTG)Hüseyin Erkan(Türk Ocağı), Olcay (Y.Dumlupınar), Ünal (MTG), Kaan (Yenicami), Salih (DTB), Berke (Y.Dumlupınar), Hascan(Yenicami), Sillah(Türk Ocağı), Şenol (MTG), Billy (DTB), Ossy(Y.Dumlupınar)Çetinkaya-Türk Ocağı: 0 – 3Doğan T.Birliği-Gönyeli:5 – 0Cihangir-Yenicami: 2 – 3ChinaB.G.Gücü-MağusaT.Gücü: 0 – 4Mesarya-Göçmenköy (Ertelendi)Yonpaş Dumlupınar-Hamitköy: 3 – 0Lefke-MeritA.Yeşilova: 0 – 0Yenicami – Y.DumlupınarHamitköy – MesaryaMağusa Türk Gücü – K.KaymaklıTürk Ocağı – LefkeGönyeli – C. B. Gençlik GücüM. A Yeşilova – CihangirGöçmenköy – Doğan T. Birliği