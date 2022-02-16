MTG akademiye kadın hoca takviyesi

Ülkemiz futbolunda alt yapıya verdiği önemle adeta bir futbolcu fabrikası olan Süper Lig ekibi Mağusa Türk Gücü’nde Akademi’ye bir kadın hoca takviyesi yapıldı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre çoğalan akademi öğrencisine daha iyi hizmet verebilmek adına Melisa Aylanç’ın akademi hocaları kadrosuna dahil edildiği bildirildi.
Mağusa Türk Gücü Akademi’nin sosyal medya hesabından yapılan duyuru şöyle:
Mağusa Türk Gücü Akademisi Hocalar Kadrosuna Bir Kadın Hocamızı Dahil Ettik Çoğalan Öğrenci Sayımızdan Dolayı Daha İyi Bir Eğitim Verebilmek İçin Kadromuzu Genişletiyoruz Aramıza Hoş Geldin #Melisa#AylançHocamız ...
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