MTG Akademi, temkinli

Mağusa Türk Gücü (MTG) Akademi, çocukların sağlığını riske etmemek için antrenmanlara yeniden başlama konusunda temkinli oluyor.
Mağusa Türk Gücü Akademiantrenmanlara yeniden başlama konusunda yapılan açıklama şöyle:
“Ülkemizde pandemi nedeni ile eğitime verilen ara Pazartesi günü sona eriyor. MTG Akademi olarak tüm öğrencilere bu yeni eğitim döneminde başarılar dileriz.
Bununla birlikte Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun (KTFF) spor organizasyonlarının açılımı konusunda henüz bir açıklaması olmamıştır. Bu nedenle akademi çalışmalarımızı ileriki tarihlerde tekrar değerlendirmek üzere 15 Ekim'e kadar başlatmama kararı aldık.
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