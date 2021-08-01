MTG Akademi negatif

Mağusa Türk Gücü Akademi'den (MTG) bir ilki gerçekleştirerek tüm oyunculara PCR testleri yaptırdı.

MTG Akademiden konu ile ilgili şu açıklaması yapıldı:

"Geçtiğimiz hafta içinde akademi olarak çalışmalarımıza sağlıklı koşullar altında devam edebilmek ve aileler ile çocukların rahat bir şekilde eğitimlerimize katılmaları için tüm akademi oyuncularımıza kendi bünyemizde PCR testi gerçekleştirdik.

Aldığımız sonuçlarda hiçbir oyuncumuzda pozitif bulguya rastlamadık. Bu dönemde 'önce sağlık' diyerek çocuklarımızın testlerine belirli aralıklarla devam etmenin yanında her türlü önlemleri göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Herkese sağlıklı günler dileriz."

