MSA’dan, Tekçam’a plaket takdimi

Futbol ve Voleybol Federasyonlarına üye tek kulüp olan,Mağusa Spor Akademisi Derneği başkanı Ahmet Ogan, Mithat Tekçam’ı ziyaret ederken, Mağusa Spor Akademisi forması ve plaket takdim etti

Mağusa Spor Akademisi Derneği başkanı Ahmet Ogan, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Nezaket ziyaretinde konuşan KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği başkanı Ahmet Ogan, yeni göreve atanan TC Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam’ayeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulunarak, başarılar diledi.

Ahmet Ogan, derneğin faaliyetleri hakkında Mithat Tekçam’a bilgi verirken, tesisleşme konusunda İçişleri Bakanlığı’na yer tahsisi için yazılı müracaatta bulunduğunu ve cevap beklediğini iletti. Yalnız futbol değil, voleybol ve farklı spor branşlara yönelerek, sporcu ağlarının genişlediğine vurgu yapan Ahmet Ogan, derneğin adı gibi spor derneği olarak faaliyetlerini artarak devam ettirdiğini sözlerine ekledi.

Spor Dairesi, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve Voleybol Federasyonu’na kayıtlı tek özel akademi olduklarını belirten Ogan, Tekçam’a yapılan faaliyetlerin içeriğiyle ilgili konuların yer aldığı dosyayı sundu. Ahmet Ogan, ziyaretin sonunda Mithat Tekçam’a, Mağusa Spor Akademisi forması ve plaket takdim etti.

